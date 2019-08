Proaspăt ales în funcția de prim-vicepreședinte al PNL, Rareș Bogdan continuă să fie unul dintre cei mai aprigi contestatari ai actualei puteri, iar în cadrul unor postări pe pagina sa de Facebook i-a luat la țintă pe rivali. În special, pe cei din ALDE pe care-i acuză de traseism politic.

„Sustin in continuare ca un adevarat CANCER politic al Romaniei este TRASEISMUL POLITIC. Normal ca nu le convine celor din Alde, sunt un partid format din oameni care au fugit, atunci la constituire dar si ulterior, buna parte dintre senatorii si deputatii lor au intrat pe listele altor partide in Parlament, din alte 3 partide. Da, sustin in continuare interzicerea TRASEISMULUI politic, pleci, mai ales daca esti votat pe lista unui partid politic, ca deputat, senator, europarlamentar ITI pierzi automat mandatul castigat pe lista acelui partid. Asa mi se pare normal, si spun asta oricat de mult voi fi atacat. Da, sustin introducerea mandatului IMPERATIV la deputati, senatori, primari, europarlamentari”, a scris Rareș Bogdan în această dimineață.

Inițial, acesta se legase și de starea agriculturii din România, pe care a pus-o în responsabilitatea celor din PSD și a lui Călin Popescu Tăriceanu.

„Faptul că prețurile la alimentele pe care le producem noi continuă să crească și vara, când practic e ofertă mare, arată că agricultura, unul dintre domeniile cu care se laudă PSD, rămâne falimentară. Fermierii sunt devastați de incertitudine, își plătesc cu greu creditele, sunt sufocați de birocrație. Tăriceanu spunea în vremea când era premier că vrea să facă din România al doilea producător agricol din UE, după Franța. N-a mișcat un deget”, a fost reacția lui Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.

