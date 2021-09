Rareș Bogdan, dezvăluiri cu câteva ore înaintea Congresului: Ludovic Orban va declanșa un război civil

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, susține că atacurile repetate din ultimele două, trei săptămâni din partea actualului președinte al partidului, Ludovic Orban, reprezintă dovada unui politician „care nu știe să piardă”.

„În urmă cu 2, 3 săptămâni, președintele Ludovic Orban a început atacuri în cascadă la președintele României, cel care i-a fost absolut fidel. Asta a creat revoltă în PNL și a mai creat o situație complicată, când părea că joacă cu USR PLUS în încercarea disperată de a pune pe ordinea de zi moțiunea într-o seară de vineri. Niciodată în 30 de ani nu s-a întâmplat asta. Pe mine, ca liberal, m-a durut foarte mult. Marcel Vela a fost cel care a spus STOP în momentul în care Ludovic Orban l-a atacat pe președinte”, a declarat Rareș Bogdan.

Ludovic Orban, pregătit să declanșeze un „război civil”

„Cred foarte mult în rațiunea colegilor mei, cred că lucrurile se vor încheia duminică. Nu cred că Ludovic Orban va pleca din partid. Cred că va purta o luptă din ultima bancă. Are în jurul său o echipă de oameni fideli, noi o să-i asigurăm locul pe care îl are, pe peretele cu președinții partidului. A ales o metodă foarte ciudată…

Eu cred că Florin Cîțu, imediat după sâmbătă și duminică, va fi cel în spatele căruia se vor alinia liderii liberali. Și susținătorii lui Ludovic Orban vor înțelege cât de important este să livrăm ce am promis”, a spus prim-vicepreședintele PNL.

Rareș Bogdan a mai spus că Ludovic Orban i-ar fi transmis secretarului partidului, Robert Sighiartău, că va declanșa „un război civil” dacă Florin Cîțu va deveni contracandidatul lui în cursa pentru președinția PNL: „În luna martie, actualul președinte al partidului a avut o discuție cu secretarul general al Partidului Național Liberal, Robert Sighiartău, și i-a spus. Din păcate, după patru luni de campanie, pot spune că ce părea atunci o declarație la nervi, s-a întâmplat și frumosul festival al democrației s-a transformat într-un adevărat război civil care a adus mult rău Partidului Național Liberal”.

Cine a făcut dezvăluirile din SUA despre Florin Cîțu. Rareș Bogdan este pregătit să renunțe la Bruxelles

(Cine a dezvăluit situația din SUA despre Cîțu?) O spun cu durere în suflet, acele documente au plecat din interiorul PNL. Dacă o dădea PSD… Nu au fost date nici din USR PLUS, nici din AUR, ci din interiorul partidului.

(În condițiile în care guvernul va fi remaniat, veți accepta o poziția importantă în Guvern?) Am avut o discuție cu Florin Cîțu legată de oameni care trebuie să sprijine guvernarea și care trebuie să intre… În momentul în care Florin Cîțu, colegii vor considera că aportul meu de determinare și încredere va fi pe măsură, voi veni, cu toate că sunt extrem de bine la Bruxelles. Nu pot să stau de la distanță, voi veni și voi sprijini dacă este nevoie.

(Reporter: Va ierta publicul ce s-a întâmplat? Scor 47% vs. 20%) Campania a fost mult prea lungă, ne-a epuizat, dar viitorul președinte al partidului a continuat să guverneze. Luni, vom semna PNRR. România are o șansă uriașă pe care nu a avut-o niciodată. Din suma PNRR, 29 miliarde le semnăm luni. Din acestea, 15 miliarde, sunt fonduri nerambursabile. Niciodată statul român nu a primit așa ceva. Ceilalți sunt bani cu dobânda cea mai mică din ultimii ani. Ne trebuie doar mintea la noi… USR PLUS a plecat de la guvernare pentru un plan care rezolvă problema statului românesc.

PNL exclude guvernarea alături de PSD. „USR-PLUS își va schimba poziționarea”

(Excludeți guvernarea alături de PSD? Excludeți varianta de a avea un Guvern stânga-dreapta?) Cu toate aceste acuzații, aritmetic, prima opțiune pentru PNL rămâne o coaliție cu cei din dreapta politică. Eu cred că imediat după ce Florin Cîțu va primi voturile a peste 2 treimi și va fi încărcat cu puterea unui președinte PNL, USR PLUS își va schimba poziționarea.

Florin Cîțu are studii la Frankfurt, la Iowa University, a lucrat la Banca de Investiții Luxembourg etc. L-am urmărit pe Florin Cîțu la negocieri, l-am văzut cum s-a bătut pentru România… Omul ăsta, pentru ceea ce urmează să se întâmple în viitorii 3 ani în România, este cea mai bună opțiune.

Da, (n.r. excludem guvernarea alături de PSD) pentru că suntem extrem de diferiți. Chiar dacă PSD e schimbat poate față de PSD-ul lui Dragnea, nu avem chestii comune. Sunt atât de multe lucruri diferite în istoria noastră recentă încât e imposibil. Cu toți scuipații, înjurăturile și acuzațiile mizerabile care au venit înspre noi, astea sunt ale unor oameni imaturi. Eu sunt dispus să șterg scuipații PSD-iștilor cu batista din piept și să merg mai departe.