„Șapte ani la Realitatea TV. E un moment extrem de trist, pentru că a fost prima televiziune de știri. Mă gândesc la cei peste 400 de colegi ai mei, cei mai mulți extrem, extrem de valoroși”, a afirmat Rareș Bogdan, în emisiunea „Bună, România” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Întrebat dacă nu cumva situația nu este chiar atât de gravă, pentru că decizia CNA permite ca activitatea Realitatea TV să fie mutată pe Realitatea Plus, Rareș Bogdan a răspuns: „E complicat, pentru că e vorba de cablu, de must curry, de intrarea în rețele, nu e chiar atât de simplu”.

Referitor la întâlnirea dintre Cozmin Gușă, patronul Realitatea TV, și fostul social-democrat Sebastian Ghiță din Serbia, despre care moderatorii au sugerat că ar fi putut avea legătură cu încercarea de a meține televiziunea în viață, sub o formă sau alta, Rareș Bogdan a afirmat: „Realitatea Plus există de ceva timp. Am înțeles că au reușit o aprobare de licență și de schimbare de grilă. E un moment complicat și, repet, pentru presa românească, atunci când apar instituții media mă bucur, nu atunci când dispar”.

