Ludovic Orban și Rareș Bogdan încep să arate că pot forma duetul care poate conduce Partidul Național Liberal către consolidarea poziției de lider printre formațiunile politice din România. Tocmai din acest motiv, președintele liberalilor a hotărât să-i ofere o funcție de rang înalt fostului moderator TV.

În cadrul ședinței Biroului Executiv de astăzi, Orban a propus colegilor săi organizarea unui Consiliu Național pentru data de 8 august. Liderul PNL a decis să oficializeze cumva importanța crescândă pe care Rareș Bogdan o are în interiorul partidului și, conform Agerpres, îl va propune pe europarlamentar pentru postura de prim-vicepreședinte al formațiunii.

„Am luat decizia de a convoca Consiliul Naţional al PNL în data de 8 august la orele 16,00. Am stabilit ordinea de zi pentru acest Consiliu Naţional. Printre punctele înscrise pe ordinea de zi sunt: raportul Biroului Executiv, raportul grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor, Senat şi Parlamentul European, aprobarea integrării PACT condus de Sebastian Burduja în cadrul PNL – practic finalizarea procedurii de integrare a PACT în PNL. De asemenea, am prevăzut pe ordinea de zi alegerea unui prim-vicepreşedinte al partidului, prim-vicepreşedintele politic din cadrul structurii de conducere a PNL, şi vom avea un punct distinct privitor la alegerile prezidenţiale şi demararea campaniei electorale pentru prezidenţiale, campanie care va începe cu campania de strângere de semnături pentru candidatura preşedintelui Klaus Iohannis”, a declarat Orban, după şedinţa Biroului Executiv al PNL.

Funcția de prim-vicepreședinte al PNL a fost ocupată ultima oară de Ilie Bolojan, primarul din Oradea. Acesta a demisionat însă în septembrie 2018, iar de atunci poziția a rămas vacantă.

