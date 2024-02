Rareș Bogdan, argumente pentru comasarea alegerilor: lupta contra extremismului și economia la buget

La ora actuală, comasarea alegerilor este unul dintre cele mai discutate subiecte de pe scena politică. Cu prilejul vizitei în Argeș, Rareș Bogdan a vorbit despre efectele comasării alegerilor. Oficialul susține că organizarea simultană a scrutinelor ar duce la economisirea a peste 500 de milioane de lei.

Rareș Bogdan, despre comasarea alegerilor

Cu ocazia vizitei făcute de ședii liberali în Argeș a avut loc și lansarea unor candidați la funcția de primar.

Rareș Bogdan a declarat, cu această ocazie, că statul va economisi o sumă importantă dacă se decide organizarea simultană a două dintre scrutine.

„Dacă vom comasa alegeri, vom vorbi de o economie spre 500 de milioane. Chiar dacă democrația costă, trebuie să fim atenți la ceea ce facem cu banii. Trebuie să ne asigurăm că avem reprezentativitate, pentru ca la nivel european este o lupta cu partidele extremiste.”, a spus europarlamentarul.

Prezență mai mare la vot

Rareș Bogdan este de părere că varianta comasării ar conduce și spre o prezență mai mare la vot. Totodată, acesta a amintit că alte state europene au optat deja pentru această variantă.

„Comasarea ar duce la o prezență de peste 50% din votanți la vot, altfel vom avea 33- 34%. Sigur că au fost întrebări legate de ce s-ar intampla acest lucru, ca nu ar fi democratic. În Germania au loc alegeri locale cu europelamantre, in Olanda, în Belgia, in Flandra inclusiv parlamentare, în Luxemburg, Irlanda, Ungaria, iar exemplele pot continua. ”, a subliniat el.

Rareș Bogdan, despre posibila candidatură a Alinei Gorghiu la CJ Argeș

Europarlamentarul a recunoscut că au existat discuții legate de posibilă candidatură a Alinei Gorghiu la CJ Argeș. Totuși, politicianul a subliniat că în județele în care PNL are președinți în funcție, nu vor exista schimbări.

„A fost o propunere luată în BPN, dar cand a fost transcrisă in hotararea către filiale, a fost trecută aceasta explicație, în funcție de situație. În funcție de situație, că acolo unde avem deja președinți în funcție acolo nu atinge nimeni nimic. Aceștia rămân pe poziții, fie ocupăm ambele poziții, fie una, acolo ramna pe poziție cei care sunt în funcție.”, a punctat el.

Totodată europarlamentarul a precizat că se încearcă mobilizarea președinților de CJ din partid, astfel încât rezultatele alegerilor să fie cele așteptate.

„Pe noi ne interesează performanța, să obținem maximul pentru fiecare filială. Nu înseamnă ca mergem până la absurd cu această hotărâre. Este o încercare de a mobiliza anumiți președinți de filiala pentru a se implica în lupta și pentru a ridica scorul filialei. Noi vrem sa creștem scorul electoral si să facem performanță, pentru ca avem o administratie liberala foarte bună.”, a punctat acesta.

De asemenea, liberalul a amintit că țara noastră are două regiuni aflate în topul celor mai dezvoltate din Europa. De asemenea, alte două zone sunt clasificate ca fiind cele mai sărace din Europa.

„Mă doare sa vad ca în România sunt doua regiuni care sunt în top 10 a regiunilor dezvoltate în Europa și alte doua zone în top 10 cele mai sărace zone ale Europei.”, a mai spus liberalul.

Liberalii, optimiști legat de prezidențiale

Rareș Bogdan susține că va exista președinte de dreapta la Cotroceni. Aceasta a subliniat că PNL nu a cerut comasarea, ci a discutat pe marginea calendarului, luând și în calcul această variantă. Mai mult, el a adăugat că ar avea și o serie de argumente anti-comasare.

„Am participat la toate ședințele de coaliție, stăteam 5 oameni, 7 de la colegii din guvernare, am vorbit de toate, dar de candidatură de la prezidențiale nu am vorbit. Noi nu am forțat. Am văzut ca în spațiul public s-a dus ideea ca noi am cerut comasarea, dar pot să aduc și argumente anti comasare. Noi am discutat scenarii și calendarul, ceea ce putem face din punct de vedere legal.”, a precizat acesta.

Europarlamentarul a dat asigurări că PNL va avea candidat la prezidențiale, făcând referire la Nicolae Ciucă.

„Vă asigur că vom vorbi de un președinte de dreapta la Cotroceni. Sunt convins ca în acest context si tinand cont de panoplia politică, domnul Ciucă este cel mai bun președinte. ”, a punctat liberalul.