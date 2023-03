Rareș Bogdan avertizează că nu se va lăsa redus la tăcere. „Mi s-a spus că urmează o tocăniţă de rigoare pentru ca nu cumva să emit pretenţii la rotativă”

Declarațiile prim-vicepreședintelui PNL au fost făcute în contextul audierii sale de către DNA în dosarul Romarm. Potrivit acestuia, nu a fost încă audiat, însă este foarte posibil ca procurorii să decidă un termen în acest sens în perioada următoare.

Făcând referire la acest subiect, Rareș Bogdan a ținut să puncteze că deși i s-a atras atenția că nu trebuie să mai vorbească despre anumite subiecte, el nu va ceda și va continua să fie omul politic care a fost și până în prezent. „Am fost avertizat că urmează o tocăniţă de rigoare pentru ca nu cumva să emit pretenţii la rotativă, să nu fiu nici vicepremier, nici ministru, dacă se poate să stau pe bancă în parc, la Bruxelles, cuminte şi nu doar mandatul acesta, ci încă vreo două mandate şi să vin acasă cât se poate de rar, să tac din gură, să vorbesc cât mai puţin, să nu critic, să nu emit niciun fel de pretenţie, să nu arăt cu degetul şi atunci va fi linişte şi pace. Spre dezamăgirea unora sau altora nu o să mă opresc şi o să vorbesc”, a spus europarlamentarul.

Rareș Bogdan avertizează că nu își va ține gura, așa cum vor unii

Liberalul a continuat și a spus că își asumă orice decizie luată și așa a făcut încă de când a intrat în politică. „Eu am înţeles că e un joc când intri în liga mare, în Champions League, începe să fie complicat sau când eşti foarte sus bate vântul foarte tare şi poate să te mai lovească una-alta. Mi-am asumat asta, spre dezamăgirea unora sau altora care se aşteaptă să mă duc să mă plimb prin parc.

Nu o să o fac. Voi vorbi în continuare, nu am de ce să mă tem. Nu am ascuns niciodată că sunt un om care cunoaşte foarte multă lume, cunosct de foarte multă lume. Lumea mă ştie. Şi le-am spus tuturor: nu căutaţi la mine, încercaţi eventual cu altceva, că nu ţine cu asta cu banii. Nu am avut problema asta, din fericire. Sunt unii dintre fericiţii români care nu am problema asta”.

Rareș Bogdan spune că nu o să cedeze în fața nimănui și va susține în continuare anumite subiecte, chiar dacă asta nu va fi pe placul multora. El este de părere că pensiile speciale trebuie tăiate, deoarece nu se poate ca unii români să fie mai „șmecheri” și alții mai „fraieri”.

Liberalul nu are de gând să intre în actual Guvern

Liberalul a mai precizat că el oricum nu vrea o funcție în actualul Guvern, însă dacă va mai fi scos din sărite va cere vot, iar partidul îl va susține pentru orice funcție vrea. „Văd că din nou, se apropie campania electorală, şi nu cumva PNL să aibă un vector important care să susţină un candidat la prezidenţiale, un vector important în guvern. Aşa că nu trebuie să intru în guvern.

Să se liniştească, nu e intenţia mea să intru în actualul guvern, dar dacă mă mai scot din sărite mult le promit că voi cere vot în BPN şi partidul mă va vota 98% oriunde îmi doresc”, a declarat Rareş Bogdan pentru Antena 3 CNN.