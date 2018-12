Rareș Bogdan, în alertă! ASASINI PE URMELE LUI? Greii îl vor lichidat! Breaking news în media

Rareș Bogdan este implicat într-un nou scandal. Jurnalistul de la Realitatea TV susține că a fost informat despre o serie de discuții cu privire la planurile care se fac zi de zi în PSD pentru a-l scoate din platoul Realitatea TV.





„În fiecare zi la PSD se pregătesc comandouri, în frunte cu Arsene-ciorăpel, cum să mă ridice direct din studio, să mă aresteze, să mă trimită de aici, să mă ducă undeva, să-mi dea în cap, să mă bată să nu mă pot ridica.

S-au discutat toate aceste aberații posibile, dar sunt atât de proști PSD-iștii încât discută asta în toate grupurile parlamentare de la Senat sau în întâlnirile lor, neînțelegând că întotdeauna acolo unde sunt trei români, cel puțin unul va vorbi.

Am fost informat și am înțeles că vă stau în gât. O să vă chinui seară de seară și am o mare plăcere să vă văd cum veți ajunge la 15% în preferințele electoratului. Atunci voi fi satisfăcut, fericit” a spus Rareș Bogdan.

S-a intamplat in direct, la Realitatea TV! Rares Bogdan: Vor sa ma aresteze

Pagina 1 din 1