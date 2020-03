Rareş Bogdan: „Mi-au ajuns rezultatele testului COVID-19 facut ieri la ora 12.00. Rezultatul este NEGATIV. Sunt in autoizolare acasa si va invit pe toti sa incercati sa evitati cat mai mult posibil drumurile si locurile publice. Sunt convins ca vom depasi impreuna si aceasta situatie. Cred ca in continuare scolile trebuie sa ramana inchise, iar circulatia in Mall-uri ar trebui restrictionata. Cu cat vom sta mai izolati unii de altii in aceasta perioada, cu atat vom reusi sa oprim raspandirea virusului. Specialistii au cuvantul acum si eu sunt unul dintre cei care am totala incredere in doctorii Arafat, Tataru, Cercel, Rafila”, a anunţat Rareş Bodgan pe social media.

Reamintim faptul că Ludovic Orban și ceilalți miniștri, alți membri ai cabinetului sunt într-o situație fără precedent, din cauza suspiciunii de infectare cu virusul coronavirus. Premierul și ministrul Sănătății au făcut anunțul într-o conferință de presă. Șefii PNL au anunțat că se izolează la domiciliu, după ce senatorul Vergil Chițac a fost testat pozitiv cu COVID-19. Ludovic Orban l-a informat pe președintele Iohannis și a cerut testarea tuturor miniștrilor, anunțând că el se va izola la Vila Lac 1 de la Snagov.

