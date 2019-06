Delirul unui rapper american! Pretinde a fi un „Dumnezeu al altui Univers”

Un rapper din Los Angeles care s-a autoproclamat „călător în timp” susține că este de fapt „un Dumnezeu al altui univers”. Mesajul său a devenit viral, iar video postat a atras comentarii pe măsura „nebuniei” sale, notează Express.





Într-un videoclip publicat de canalul YouTube ApexTV, rapperul pe nume Lil Cory a spus: "Cred că universul din care am venit a fost distrus". El susține că efectul fluturelui este dovada călătoriei sale interdimensionale.

Lil Cory a făcut afirmația uluitoare pentru că este convins de ceea ce spune: "Eu sunt un Dumnezeu al unui alt univers care a fost trimis aici pentru a ridica frecvența vibratorie a maselor". "Familia mea poate sau nu poate fi legată de aceste organizații ezoterice de-a lungul anilor".

El se revoltă împotriva celor care ar încerca să-l convingă că este „nebun”

"Chiar dacă se înceracă să mă convingă că sunt de aici, şi că sunt nebun, totul până în punctul în care încerc să conving lumea că sunt de fapt un Dumnezeu dintr-un alt univers".

Lil Cory a oferit sfatul său pentru planeta Pământ, şi spune: "Nu avem nevoie de atât de mulți lideri, avem nevoie de influențe". Așa-numitul călător interdimensional, însă, se simte singur, spunând: "Sunt foarte izolat, pentru că nu știu cu adevărat în cine să am încredere. Am acum mulți inamici, am o mulțime de dificultăți în fiecare zi, primesc e-mail-uri și mă simt ca și cum sunt urmărit mereu". "Știu că ne-au vrut și probabil ne ascultă chiar acum."

Utilizatorii YouTube au accesat secțiunea de comentarii a videoclipului ciudat pentru a comenta afirmaţiile sale

Unul dintre ei a spus: "Prea multe medicamente în universul său paralel". Între timp, altcineva a scris: "Nu pot să ascult povestea dvs. complicată, nesemnificativă". Alt comentator: "Unde găsiți că toți aceşti proști au ieșit din azil. Și nu întrebați despre trecutul acestor oameni înainte de a fi popularizaţi?"

