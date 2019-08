Așa cum am mai scris eu în serios doar documentele și declarațiile oficiale despre Caz. Tot ceea ce se publică pe surse ține de o uriașă manipulare a opiniei publice, prin presa Serviciilor, dar și prin presa independentă, menită a scoate din discuție orice altă ipoteză decît cea a asasinului singuratic, făcut pe zi ce trece tot mai Monstru.

Sub acest semn am publicat în variantă word Raportul MAI, prezentat CSAT.

Tot în variantă word, pentru a putea fi copiat ușor, public și Raportul invocat de Alexandru Cumpănașu. Deoarece am cercetat și consemnat toate declarațiile oficiale începînd cu dimineața de vineri, 26 iulie 2019, Raportul mi-a folosit pentru a-mi confirme unele bănuieli, dar și pentru a-mi trezi noi bănuieli.

Le voi trece în revistă pe scurt în prefața Documentului promițînd că voi relua în numerele viitoare în vederea aprofundări multe dintre observațiile provocate de Document:

Am mai scris că procurorul Liviu Vasilescu de la DIICOT Craiova a ajuns la Caracal în ziua de 25 iulie 2019, interesat de caz, deoarece era procuror în dosarul de răpire a unei alte persoane. S-a evidențiat de toată presa la atenționarea lui Alexandru Cumpănașu ( în nici un caz din lectura Documentului) că la Parchetul de pe lîngă Judecătoria Caracal s-a deschis dosarul de răpire a Alexandrei doar după ce a sunat procurorul de la Craiova, care, la rîndu-i, a aflat de caz de la televizor. Ce ne făceam dacă Liviu Vasilescu nu se uita la televizor? Raportul aduce precizarea prețioasă că procurorul din Dosarul Luizei, cel care avea fotografia mașinii lui Dincă, era la Caracal la cel puțin 16 după- amiaza. Cu toate acestea își amintește de fotografie abia la după ora 12 noaptea.

Liviu Vasilescu a aflat de răpirea Alexandrei la 12, ziua, pe 25 iulie 2019. Și-a amintit că are poza la dosar abia după 12 noaptea, 25 spre 26 iulie 2019. După 12 ore!

Raportul dezvăluie în premieră un amănunt crucial pentru înțelegerea a ceea ce s-a întîmplat în casa lui Gheorghe Dincă. S-a spus că Alexandra a sunat la 112 de pe un telefon al lui Gheorghe Dincă, lăsat acolo de răpitor, care nu avea minute disponibile, din care cauză fata putea suna doar la 112 și putea fi sunată doar din afară. Raportul ne arată cu puterea unui document oficial că numărul de telefon de la care sunase Alexandra la 112 și la care fusese sunată de cei doi polițiști din Caracal fusese folosit în mai pentru sunarea lui Gheorghe Dincă la numărul său de abonament:

„În jurul orei 01.00, Compartimentul Operaţiuni Speciale a precizat că, din verificările efectuate, a rezultat că numărul de telefon, de la care minora Măceşanu Alexandra Mihaela a apelat serviciul 112, a efectuat un apel în luna mai 2019, către numărul de telefon 0722 841 235, înregistrat pe numele Dincă Gheorghe.”

Al cui era telefonul de pe care a sunat Alexandra? Al lui Gheorghe Dincă? Greu de crezut. S-ar presupune că în urmă cu două luni, Gheorghe Dincă s-a sunat pe el însuși. Investigatorii n-au luat în calcul o clipă posibilitatea ca telefonul să fie al altcuiva decît Dincă. Cine e acest altcineva?

Atît Raportul MAI, cît și acest Raport descriu o mare agitație pentru descoperirea locației în care se află fata. Potrivit Raportului MAI, comisarul Constantin Pistol, șeful Biroului de Investigații criminale de la Poliția Caracal, a stat de vorbă cu Alexandra, în 25 iulie 2019, timp de 20 de minute. E limpede că dintre toți cei care o caută pe fata, Constatin Pistol e cel mai în măsură să știe cam pe unde se află. Nici Raportul MAI, nici cel prezentat de Alexandru Cumpănașu nu suflă o vorbă despre Constantin Pisto. Practic acesta dispare din piesă după ora 11, 28, cînd vorbește cu Alexandra.

„La ora 03.15 procurorul Popescu Cristian Ovidiu a înmânat cele 3 mandate de percheziţie ofiţerului de serviciu de la Poliţia Municipiului Caracal.

Întrucât lucrătorii de poliţie, ce au verificat locuinţa numitului Dincă Gheorghe, nu au identificat indicii de săvârşire a unei infracţiuni flagrante în derulare, au prezentat speţa procurorului Popescu Cristian Ovidiu şi prim procurorului Zăvoianu Cătălin Alexandru din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, procurorului Vasilescu Liviu din cadrul DIICOT – ST Craiova, precum şi conducerii Poliţiei Municipiului Caracal şi reprezentanţilor IPJ OLT, care, de comun acord, au decis ca percheziţia domiciliară să fie realizată potrivit procedurii prev. de art.159 alin. 3 CPPÎ începând cu ora 06.00.”

Raportul ne dezvăluie amănunte neluate în seamă de cei presă pînă acum. El vorbește de o verificare a locuinței lui Gheorghe Dincă de lucrătorii de la Poliție care n-au descoperit indicii de săvîrșire a unei infracțiuni flagrante. Cum adică au verificat? Au trecut pe lîngă casa sa și n-au auzit țipete de ajutor? Au bătut la poartă și nu le-a răspuns nimeni?

De ce n-au intrat înainte de 6 dimineața?

„De asemenea, s-a avut în vedere faptul că, o eventuală pătrundere în domiciliu, respectiv anterior orei 06.00, ar fi pus în discuţie legalitatea probelor ce puteau fi identificate.”

Cum adică? În locuința lui Dincă era o fată răpită. Scopul percheziției era descoperirea fetei. Cei de la Caracal sub conducerea procurorului nu intră pentru a descoperi fata, ci pentru a obține probe că a fost răpită. Ca să vezi ce grijă aveau!

„La data de 26.07.2019, ora 06.00, a fost pus în executare mandatul de percheziţie de către Poliţia Municipiului Caracal împreună cu Serviciul Investigaţii Criminale din cadrul IPJ Olt, sub coordonarea procurorului Popescu Cristian Ovidiu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal.

Întrucât pe parcursul desfăşurării percheziţiei au rezultat indicii privind săvârşirea infracţiunii de omor (la faţa locului fiind găsite fragmente osoase şi dinţi, despre care medicul legist şi-a exprimat părerea că sunt de natură umană, precum şi bijuterii recunoscute de familia victimei), prin ordonanţa emisă în dimineaţa zilei de 26.07.2017, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal a dispus declinarea competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor, prev. de art. 188 alin. 1 Cod penal.”

Raportul MAI ne arată că la 6, 20, cei care intră în casă se opresc din căutarea fetei, trăgînd concluzia c-a fost omorîtă. O asemenea concluzie nu putea fi trasă decît dacă se descoperea cadavrul fetei, recunoscut de tatăl acesteia. Poți opri căutarea unei fete dispărute numai pe baza unor oseminte despre care medicul legist susține că sînt de natură umană. Nu continui să cauți prin curte, prin grădină, la vecini?

