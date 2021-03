31 martie

Raportul OMS, un exemplu de negare plauzibilă. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 31 martie s-au născut: Rene Descartes, Franz Josef Haydn, Serghei Pavlovici Diaghilev, Nikolai Gogol, John Fowles, Christopher Walken, Richard Chamberlain, Al Gore, Adrian Enescu, Nichita Stanescu, Toni Buiacici, Helmut Plattner, Nelly Miricioiu, Ion Pillat, Tamara Creţulescu.

Se muncea, se munceşte, se va munci, probabil unii de la domiciliu – nimic în „Kalendar” şi nimic important în calendarul creştin-ortodox, doar Sfinţii de santinelă eternităţii: Ipatie al Gangrei, Acachie Mărturisitorul din Melitina şi Veniamin diaconul.

„Evenimentul Zilei” din 31 martie 1995: catastrofă aeriană la Baloteşti (lângă Bucureşti), în cursul căreia un avion Airbus A-310 al Companiei TAROM, pe ruta Bucureşti-Bruxelles, cu 61 de persoane la bord, s-a prăbuşit, la puţin timp după decolare; nu au existat supravieţuitori. Sursă RADOR

Nici până astăzi nu-mi este foarte clar ce s-a întâmplat atunci. Repede muşamalizată, repede uitată, catastrofa aviatică pune şi astăzi la încercare creierele detectivilor. „Detectiv” în sensul propriu, nu chiar poliţist, ci cel care detectează, află, descoperă adevărul! Poate, un fel de Hercule Poirot, detectiv particular. După cum tot un detectiv poate analiza raportul despre care o să vă informez în continuare.

Raportul OMS cu privire la originile transmiterii virusului Wuhan la oameni

Covid-19 a ucis, prin complicațiile provocate, aproximativ 2,8 milioane de oameni în întreaga lume în cele 15 luni de când a apărut în orașul chinez Wuhan.

OMS a investigat originile transmiterii virusului la oameni, împreună cu China. Experții internaționali au vizitat marele oraș Wuhan în perioada 14 ianuarie – 9 februarie, iar concluziile lor sunt prezentate astăzi.

Într-un raport de 124 de pagini, ei estimează că, probabil, Covid-19 a fost transmis oamenilor de către un animal din natură, liliacul , printr-un animal intermediar, încă neidentificat.

Printre ”suspecți” se numără pisica domestică, iepurele, nurca, pangolinul sau dihorul-bursuc.

Cu toate acestea, transmiterea directă de la lilieci este considerată „ posibilă până la probabilă ”.

Teoria Beijingului conform căreia virusul nu a provenit deloc în China, ci a fost importat în alimente congelate, a fost considerată „posibilă”, dar „extrem de puțin probabilă” .

Raportul recomandă continuarea studiilor pe baza acestor trei ipoteze, dar elimină, totuși, posibilitatea transmiterii la oameni în timpul unui accident de laborator, sau, răspândirea intenționată a unui virus artificial.

Oficialii OMS nu au luat încă o poziție netă, după cum explică dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS:

“Vom citi raportul și vom discuta, vom analiza conținutul acestuia și vom vedea care sunt pașii următori, împreună cu statele membre. Dar, așa cum am spus, toate ipotezele sunt pe masă și merită să continuăm un studiu și mai aprofundat în conformitate cu ceea ce am văzut până acum.”

Raportul este urmărit cu atenție, deoarece aflarea originilor virusului ar putea ajuta oamenii de știință să prevină viitoarele pandemii, dar este, de asemenea, extrem de sensibil, deoarece China respinge orice idei care presupun vina chinezilor.

Tratatul internațional privind pandemiile

OMS și președintele Consiliului European, Charles Michel, trebuie să prezinte un proiect de „tratat internațional cu privire la pandemii” menit să abordeze mai bine împreună inevitabilele crize de sănătate viitoare.

“Vor exista alte pandemii și alte urgențe de sănătate pe scară largă. Niciun guvern sau organizație multilaterală nu poate face față acestei amenințări, singure“, au spus liderii a aproximativ douăzeci de țări într-un forum comun. Știrea a apărut ieri, marți, în numeroase cotidiene internaționale.

Printre semnatari se numără președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Angela Merkel, premierul britanic Boris Johnson sau chiar președinții sud-coreeni Moon Jae-in, sud-africanul Cyril Ramaphosa, indonezianul Joko Widodo și chilianul Sebastian Piñera.

În timp ce Covid-19 „profită de slăbiciunile și diviziunile noastre”, „un astfel de angajament colectiv ar fi un pas important pentru consolidarea pregătirii pentru pandemii la cel mai înalt nivel politic”, conform acestui text.

Un tratat „ar trebui să ducă la o mai mare responsabilitate reciprocă și la împărțirea responsabilităților” și „să încurajeze transparența și cooperarea în cadrul sistemului internațional”, adaugă aceștia, solicitând „învățarea lecțiilor” de la Covid-19 și colaborarea cu societatea civilă și sectorul privat.

Din punctul meu de vedere, citirea raportului OMS este o pierdere de timp. Este un exemplu clasic de relații publice, de negare plauzibilă. La redactarea raportului s-a luat în considerare doar poziția oficială a Chinei, a guvernului chinez. După cum ați fost informați, China nu a permis OMS să aducă inspectori independenți la Wuhan, ca să efectueze anchete la fața locului. Iar ”tratatul pandemiilor” este o imbecilitate elaborată, diferitele națiuni au reacționat la virusul Wuhan foarte diferit. Strategia guvernelor a fost și este un enorm eșec, a provocat haos, teroare, depresie și multe morți inutile, ca să numai vorbim de deteriorarea drastică a nivelului de trai, inflație și pierderea a multe milioane de locuri de muncă. Acum se încearcă oficializarea, printr-un tratat, a acestui eșec răsunător? Bună întrebare!

Acum vă rog să mă scuzați trebuie să intru într-o cameră militară, m-a invitat un prieten, pe net, ca să mă uit la manevrele maritime NATO din Nordul Atlanticului, foarte hush-hush, cele sub numele de North Star 2021. Deoarece la manevre participă DDG-1000, adică USS Zumwalt, cel mai modern distrugător din lume, se pare că manevrele navale, preponderent cu distrugătoare, sunt replica dată rușilor după baletul submarinelor atomice din Arctica. Sau, s-or fi vorbit să facă manevre comune, unii cu submarine, alții cu distrugătoare? Altă întrebare bună! Atâta timp cât sunt manevre iar rachetele și proiectilele poartă vopsea galbenă, nu exploziv, totul îmi pare în buna regulă. Jocuri de băieți mari, dar care costă, nici nu vreți să știți cât!

Pe noi nu ne costă nimic dacă ne mai oferim o șansă, încă o speranță, pentru că mâine este o altă zi!

HOROSCOP 31 martie 2021

BERBEC Astăzi, ca prin minune, lucrurile se aranjează cam cum vrei tu. Eşti surprins plăcut, dar nu înţelegi cum s-a întâmplat să ai atâta noroc. Stai liniștit, sunt multe taine între Pământ şi Cer! Ai un umor sclipitor, ceea ce, să fim drepţi, nu te caracterizează! Eşti mai puţin ambiţios şi încăpăţânat decât de obicei şi pari chiar mulţumit de situaţia ta actuală şi de ceea ce ţi se întâmplă. Trebuie să începi să faci unele manevre, să verifici cine îţi este loaial şi cine nu! Clarificare care trebuie făcută doar pentru scopurile tale şi uzul tău personal, în nici un caz să nu apară că eşti într-un proces de catalogare. Aceasta te poate ajuta foarte mult în „folosirea” lor cât mai eficient posibil.

TAUR Constaţi că proiectele tale sunt prea vaste, exagerate, consumă prea multe resurse și timp. Construieşti piramide? Sper că nu, concentrează-te pe activităţile simple aducătoare de profit! Toată lumea îţi spune că ai multe calităţi. Trebuie să-ţi clarifici astăzi exact legăturile cu oamenii tăi, familie, sau anturaj şi cu partenerii de afaceri sau colegii de serviciu. Trebuie să descoperi unde e inexactitatea, eroarea, defectul. Eşti pus în faţa unei structuri complexe care nu funcţionează bine. Ai idei şi imaginaţie, până seara, poate o să rezolvi, cu siguranţă!

GEMENI Nu toată lumea este de acord cu tine. Nu încerca să convingi pe cei ostili, pierzi timpul degeaba. Ignoră-i zâmbind, sau găseşte un numitor, un interes, comun şi pune-i pe o pistă falsă! Poţi să pui la punct cu multă abilitate pe cei care îţi invadează teritoriul fizic sau psihic, se bagă în sufletul tău. Graba şi enervarea nu au fost niciodată productive. Nici astăzi. Trebuie să dai dovadă de tact, calm şi diplomaţie. Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare, care în sistemul actual „ticăloşit” înseamnă doar bani mai mulţi.

RAC Primeşti sfaturi. Lumea îţi vrea binele! Chiar aşa? Evită să te laşi invadat de interesele altora, chiar bine intenţionaţi. Mulţumeşte civilizat, dar fă cum te taie capul. E mai sănătos! Cam obosit şi fără chef. Primăvara capricioasă este de vină și enervarea din distopia sanitară! Nu te înhăma la lucruri mai importante, pe care nu le poţi rezolva singur. Un telefon îţi dă unele speranţe, dar nu te grăbi. Trebuie să te foloseşti de atuurile tale atunci când trebuie, la momentul potrivit şi azi este una dintre acele zile. Ai tendinţa logică să amâni nişte lucruri şi până la urmă nu este chiar o idee rea. Astăzi evită hotărârile strategice şi întâlnirile importante, amână, dacă nu se poate altfel.

LEU Astăzi reuşeşti să stabileşti un climat plăcut, limpede şi motivant, atât la sericiu cât şi acasă! Ai o bună perspectivă, “vezi departe”, parcă ai avea darul clarviziunii, aşa de rar. O zi care trece repede, pentru că nu ai nimic foarte negativ în temă. Obţii ceea ce ţi-ai propus! Poţi păcăli pe toată lumea, dar nu şi pe tine însuţi. A propos, sau by the way, mâine este ziua păcălelilor, nu astăzi! Te pui, încet, în mişcare. Ai nevoie de acest lucru, de mişcare fizică, cât şi schimburi de idei, mişcare spirituală. Poţi întâlni pe cineva care îţi arată bucuria de a face lucruri bune. Aşa că stai liniştit şi fă-ţi planuri pe care nu o să poţi să le atingi niciodată, dar, intenţia contează!

FECIOARĂ Se pare că eşti la un viraj strâns al vieţii tale. Roţile scârţie, motorul e în sincopă, în termeni de curse. Concentrează-te, măreşte viteza vieţii, profesioniştii, în curbă – accelerează! Astăzi trebuie să te încredinţezi instinctului, intuiţei. Fie că este vorba de o problemă de serviciu, sau o situaţie pe plan afectiv, prima impresie este cea bună! Nu pierde timpul degeaba! Sau, sub influenţa planetei Venus, vrei să te simţi bine şi să te distrezi. Ceea ce se poate întâmpla în a doua parte a zilei. Nu ar fi rau sa vizitezi un muzeu (o fi deschis în distopia sanitară?) sau un supermarket. Până la urmă este acelaşi lucru pentru că nu ai bani să cumperi „exponatele”, este sfârșitul lunii și cardul tău este ca un model, adică gol!

BALANŢĂ Pe plan emoţional, sentimental, atitudinea celor din jur este favorabilă şi protectoare. Acest lucru îţi măreşte încrederea în forţele proprii şi îţi amplifică capacitatea de performanţe! Ascultă-ţi vocea interioară şi fă lucrurile aşa cum trebuie, cu profesionalism! Eşti prea încordat şi prea nervos în distopia sanitară. Eliberează energia negativă prin sport, sau prin practicarea unei discipline spirituale. Rugăciunea este cea mai recomandată şi răspândită la noi! Depinde la cine te rogi, poate găseşti un sfânt mai liber, fără o agendă încărcată – abia aşteaptă un muritor care să-l roage ceva.

SCORPION O zi echilibrată. Astăzi, în ultima zi de martie, te descurci onorabil. Sunt şi unele oportunităţi, nu le lăsa să-ţi scape. Fii mai detaşat, mai relaxat, eşti prea tensionat şi asta se simte! Veşti bune. Eşti solicitat, din nou. Toate treburile par că încep, încet-încet, să se aranjeze cum îţi doreşti tu şi cum ar fi normal să fie. Partea negativă a horoscopului este în domeniul energiei vitale. Te simţi ceva mai obosit şi mai tensionat ca de obicei. Odihnă, relaxare… poate şi o cafeluţă?!

SĂGETĂTOR Neînţelegerile și nerealizările se adună şi încep să te supere. Unele din relaţiile tale sunt afectate inutil, din cauza defectelor de comunicare. Încearcă să promiţi că se va lămuri totul, în câteva zile! Eşti pe drumul cel bun, trebuie să laşi comoditatea şi probabil că așa poți reuşi ce ţi-ai propus. Te-ai hotărât ca astăzi să iei în considerare partea plină a paharului. Ai o atitudine pozitivă şi acest lucru nu trece neobservat. Poţi să atingi obiectivele tactice pe care ţi le propui. Te simţi gata de orice, eşti într-o formă de zile mari! Parcă nimic nu te poate tulbura şi nimic nu pare supărător în dogma distopiei sanitare.

CAPRICORN Mult zgomot pentru nimic, multe vorbe în vânt, degeaba! Astăzi pierzi timpul şi banii cu persoane rudimentare, a căror prostie te face să înţelegi de ce lucrurile merg aşa cum… nu merg! Nu încerca să o iei pe scurtătură, să nu dai importanţă tuturor problemelor tale! Este bine să iei toate măsurile de siguranţă pe care este înţelept să le iei în astfel de cazuri. Nu exagera, însă, pentru că defensiva şi măsurile exgerate de protecţie atrag cu siguranţă, un necaz. Nu risca inutil şi amână tot ce se poate amâna. Nu lua iniţiative periculoase şi nu te băga în faţă, cel puţin până la sfârşitul săptămânii, nu mai este mult, când aspecte favorabile te avantajează, din nou.

VĂRSĂTOR Astăzi ai o putere de concentrare ieşită din comun. Nimic nu poate să te deranjeze, să te scoată din treburile tale! Foarte bine! Încearcă să realizezi cât mai multe din interesele tale! Încearcă, la fel, să nu te enervezi şi mai ales să nu iei decizii importante. Stelele spun că doreşti puţină solitudine ca să ai o vedere de perspectivă asupra ultimei perioade de timp şi să faci planuri de viitor. De fapt aşa este, dar dedică ziua cu multă plăcere şi familiei, celor mici. Dedică ziua familiei şi încearcă să descifrezi relaţiile şi dorinţele fiecărui membru al familiei. Oferă-le ajutorul. Dar fii precis şi evită neclarităţile. Pe de altă parte este ceva care te îngrijorează, dar care nu are formă precisă. Poate, vremurile, distopia sanitară!

PEŞTI Uneori, nu ai noroc! Astăzi îți barează drumul o persoană dificilă, gen funcţionar de stat de la ghişeu. Nu te enerva, nu-ţi pierde umorul, aşa sunt “programaţi”. Încearcă altă dată, sau fă-o online! Dimineaţa poţi să mizezi pe capacitatea ta de seducţie, ca să convingi anturajul în vederea realizării intereselor tale. Atenţie la schimbările bruşte de temperatură ale vremii, evită să răceşti! În timpul zilei de astăzi îţi schimbi de câteva ori opiniile. Ai nevoie de o schimbare în viaţa ta socială şi sentimentală. Această schimbare necesară se poate face cu paşi mici, dialogând și făcând rectificări succesive ale strategiei!