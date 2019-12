Iată că au apărut documente incredibile, ataşate la dosarul răpirii unui minor, de pe teritoriul României, de doi rakeţi basarabeni.

În declaraţia dată în faţa procurorilor din raionul Ialoveni, copilul răpit din Petroşani, Județul Hunedoara şi trecut graniţa, deşi era dat în consemn la frontieră: „La data de 12 decembrie 2018, am plecat din zona unităţii de învăţământ către casă, în Petroşani, şi am fost oprit de un bărbat necunoscut, care m-a rugat să îl îndrum către o stradă, apoi m-a luat cu forţa în autoturismul său, fără consimţământul meu, iar ulterior am văzut-o şi pe mama mea în acest automobil (unde se afla şi cel de-al doilea bărbat- n.r.) (…) De atunci, locuiesc cu mama mea în oraşul Ialoveni.

Aş dori să comunic cu tatăl meu, însă mama spune că a pierdut toate contactele lui. De asemenea, aş vrea să plec înapoi, la tatăl meu, în Hunedoara, mun. Petroşani. Despre cum mă înţeleg cu mama nu vreau să dau declaraţii”, a scris băiatul în declaraţia dată în faţa procurorilor, potrivit spynews.ro.

Dacă în Republica Moldova s-au implicat până şi serviciile secrete pentru a stabili cum a fost trecut graniţa copilul răpit din Petroşani, procurorii din România au tratat cazul în derâdere. Au stat cu mâinile în sân aproape un an, apoi au început să paseze de la unul la altul dosarul. La aproape un an de la dispariţia misterioasă a copilului, procurorii din Hunedoara au decis să se spele pe mâini şi să arunce „mortul” în curtea DIICOT. Aşa că parchetul care a stat cu mâinile în sân luni la rând şi-a dat seama că lucrarea nu e de competenţa sa şi l-au anunţat pe tatăl copilului răpit, Ioan Prodan, că ancheta o ia de la capăt.

În decembrie 2018 copilul lui Ioan Prodan, din Petroşani, a fost răpit de doi rakeţi tocmiţi de fosta lui soţie. „Miercuri, la ora 14.00, Mario m-a sunat şi mi-a zis că a plecat de la şcoală. I-am zis să ia un taxi, însă el a insitat să vină pe jos, fiindcă ninsese şi a zis că vrea să se plimbe prin zăpadă. Pentru că locuim la aproximativ un kilometru de şcoală, am plecat în întâmpinarea lui. Pe la 14.20, l-am sunat, fiindcă deja mă apropiasem de şcoală şi nu ne întâlniserăm, însă nu a mai răspuns la telefon. Am aflat că l-au luat cu forţa, de pe stradă, doi bărbaţi, care l-au băgat într-o maşină şi au dispărut fără urmă”, a explicat tatăl.

Astfel, pe 12 decembrie 2018, la ora 14.46, Ioan Prodan a sunat la 112 şi a alertat poliţia, declarând că fiul lui a fost răpit. Surse din cadrul IPJ Hunedoara au declarat că a fost întocmit un dosar penal, pentru lipsire de libertate, dar că răpirea n-ar fi tocmai răpire, fiindcă minorul ar fi fost luat de mama lui. „Au fost audiate persoane şi s-au efectuat mai multe investigaţii. Lucrătorii de poliţie au discutat telefonic şi cu avocatul mamei minorului dispărut, care a afirmat că băiatul se află în siguranţă, în custodia mamei.

Nu putem garanta că acest lucru este real, fiindcă discuţia cu avocatul a fost una telefonică. În cadrul conversaţiei, avocatul a explicat că mama a câştigat procesul pentru custodia minorului, la Tribunalul Bucureşti, hotărârea fiind executorie din data de 20 septembrie a.c. Întrucât exista suspiciunea ca minorul să fie transportat în Republica Moldova, unde mama lui are domiciliul, acesta a fost dat în consemn la frontieră”, au explicat poliţiştii, la momentul respectiv.

Chiar şi dat în consemn la frontieră, copilul a trecut graniţa în Republica Moldova, la bordul unei maşini în care se aflau mama sa şi cei doi rakeţi.

