„Rapid a perfectat astăzi un nou transfer, cel de-al treilea al presezonului, reuşind aducerea lui Ljuban Crepulja, de la Astra Giurgiu, acesta semnând un contract pe doi ani, până în 2023. Mijlocaşul defensiv de 27 de ani, născut în Bosnia-Herţegovina, dar cu naţionalitate croată, a fost om de bază pentru giurgiuveni în ultimul sezon, evoluând în 42 de meciuri, 39 în Liga I şi 3 în Cupa României, în această competiţie reuşind să dispute finala”, se menţionează pe site-ul oficial al FC Rapid.

Ljuban Crepulja a declarat că este bucuros că va evolua la o echipă de tradiţie a României.

„Sunt foarte fericit să semnez pentru un club mare din România. Despre Rapid ştiu că este un club de tradiţie, cu foarte mulţi suporteri. Chiar am fost la un meci al Rapidului, primul din Liga 2, exact când am ajuns în ţară, cu un stadion plin. A fost foarte frumos. Cât despre sezonul viitor, trebuie să luăm fiecare meci în parte, pas cu pas. Poate în primul an nu vom lupta pentru titlu, dar vom da totul în fiecare meci”, a spus croatul.

În cariera sa, Crepulja a mai evoluat la echipele NK Hrvatski Dragovoljac, Slaven Belupo, KV Mechelen, Şahtior Soligorsk şi FK Sarajevo.

Ljuban Crepulja este al treilea jucător transferat de FC Rapid după mijlocaşul Alexandru Cristian Albu şi fundaşul Claudiu Belu Iordache.

Gruparea giuleşteană s-a despărţit de cinci jucători de la promovarea în Liga I, Ionuţ Voicu, fundaş care s-a retras din activitate, Marian Drăghiceanu, Daniel Benzar, Amir Jorza şi Ivica Zunic.