Ramzan Kadîrov răspunde zvonurilor despre moartea sa

Ramzan Kadîrov, liderul mercenarilor ceceni, pare să fie foarte bine. În urmă cu câteva zile, au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi pe moarte. Zvonul s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare și în presă. Kadîrov s-a filmat în timp ce mergea prin ploaie și face apel la calm.

Liderul mercenarilor ceceni a vrut să le arate tuturor că este bine, iar zvonurile cu privire la problemele sale de sănătate nu sunt reale. Mai mult decât atât, Ramzan Kadîrov îi îndeamnă pe cei care au crezut că este pe moarte să iasă în aer liber.

Kadyrov posted a video of himself after rumors stated that he was in a bad condition.

"I strongly advise everyone who cannot distinguish truth from lies on the internet to take a walk in the fresh air and put their thoughts in order. The rain is perfectly invigorating," he said. pic.twitter.com/Gq2HfyTBLQ

