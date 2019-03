Oh, Ramona! Fiica Loredanei Groza iubește nebunește

Elena Boncea, 21 de ani, unica fiică a Loredanei Groza și a fostului director de la ProTv Andrei Boncea, este îndrăgostită tare de un cântăreț în vogă și nu a ezitat să-și facă publică iubirea. Ea a adăugat numele băiatului lângă cel al ei pe pagina sa de facebook, ca și când s-ar fi căsătorit. Pasul nu a fost făcut încă, spun apropiații cuplului, iar alăturarea numelor s-ar traduce atât prin marea iubire, cât și prin faptul că Elena este producătorul pieselor lui.





Tânărul cântăreț care îi ocupă gândurile și inima Elenei Boncea este Jean Gavril, cunoscut mai ales pentru ultima piesă lansată „Oh, Ramona”, melodie care ține coloana sonoră a filmului cu același nume, un mare succes al acestui început de an. Jean are în spate mulți ani de muzică, chiar dacă nu are decît 21 de ani. Pe el îl numește Elena „love of my life” și îi scrie poezii pe pagina ei de facebook.

Cei doi s-au cunoscut în vara anului trecut, când Elena i-a devenit producător. Apoi, dragostea s-a înfiripat, iar cei doi au devenit nedespărțiți. Mama, Loredana Groza, îi sprijină în proiecte, unele comune.

Mici secrete din viața artistului Jean

Jean Gavril, pe numele din buletin Jean F. Gavrilă, este student la Arhitectură și un muzician cât o orchestră. Despre el s-a scris că poate cânta şi compune la toate instrumentele unui full band, de la tobe la clape, chitară, bass şi, bineînţeles, voce. A umblat mult prin străinătate, ba a și cântat pe străzile din Londra, după cum mărturisea într-un interviu. La fel ca și Elena, când vine muza, scrie poezii sau face fotografii artistice. Loredana nu poate fi decât mândră că fiica ei, producător și om de radio, și-a găsit un iubit atât de talentat și cu o carieră artistică de perspectivă.

