Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, consideră că statul trebuie să dezvolte parteneriate cu mediul privat pentru a diversifica şi îmbunătăţi serviciile de asistenţă socială, menţionând că a văzut modele de bună practică în cadrul vizitei de lucru efectuate joi în judeţul Covasna.

“Eu, ca ministru, cred cu tărie că serviciile sociale pentru a fi eficiente trebuie să fie integrate. De asemenea, că statul trebuie să dezvolte parteneriate între central, local şi mediul privat, fie economic, fie nonguvernamental, că trebuie să existe nişte standardele minime de cost şi de calitate care trebuie respectate în materie de servicii sociale şi, de asemenea, ar trebui să existe competiţie liberă în materie de servicii sociale şi, acolo unde statul nu poate, să externalizeze. Am văzut externalizarea dând rezultate excepţionale şi plecând de la aceste principii în care eu cred ca ministru, ne propunem să venim cu o serie de modificări legislative astfel încât să îmbunătăţim asistenţa socială în România”, a declarat Raluca Turcan, în cadrul unei conferinţe de presă.

În opinia sa, în judeţul Covasna s-a confirmat că asistenţa socială funcţională este cea integrată.

“Aici, în judeţul Covasna, s-a confirmat încă o dată că asistenţa socială funcţională este aceea integrată, care nu se rezumă doar la nişte beneficii, adică o sumă de bani pentru cei care sunt în situaţie de vulnerabilitate, care au nevoie de îngrijiri la domiciliu, de asistenţă medicală, de consiliere psihologică, de consiliere educaţională. În comunităţile în care am fost am realizat că parteneriatele cu organizaţiile nonguvernamentale pot să sprijine statul pentru a oferi această formă de diversificare a asistenţei sociale” , a afirmat Turcan.

În cursul zilei de joi, ministrul Muncii a vizitat, printre altele, un centru after school din localitatea Valea Crişului, o structură de economie socială, respectiv un magazin unde lucrează persoane cu dizabilităţi, un centru de zi pentru persoanele cu nevoi speciale şi un complex de locuinţe protejate din municipiul Sfântu Gheorghe, administrate de Fundaţia Creştină Diakonia.

Raluca Turcan s-a declarat mulţumită şi de campania de integrare a beneficiarilor de asistenţă socială din judeţul Covasna.

” La începutul mandatului am demarat o campanie fără precedent până acum în cadrul Ministerului Muncii prin care Agenţia Naţională de Inspecţie şi Plăţi şi Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă au mers la firul ierbii să verifice stadiul acordării ajutoarelor sociale. Şi am dorit să facem această verificare pentru a radiografia mai bine profilul persoanelor vulnerabile beneficiare de asistenţă socială şi, în acelaşi timp, să vedem care sunt oportunităţile de integrare a beneficiarilor de asistenţă socială pe piaţa muncii. În urma acestei campanii concluziile au fost foarte triste şi am realizat ca asistenţa socială în România până acum nu a fost cea mai eficientă cu putinţă şi că sunt foarte multe persoane vulnerabile în România care scapă de radarul autorităţilor”, a spus ea.

Potrivit ministrului, statul singur nu poate să ajungă la toţi oamenii vulnerabili şi de aceea este obligat să dezvolte parteneriate cu sistemul privat.

“În urma acestei campanii am realizat, o dată în plus, că statul singur nu poate să ajungă la toţi oamenii vulnerabili din această ţară şi că este obligat dacă vrea să-i sprijine pe cei vulnerabil să dezvolte parteneriate cu sistemul privat, fie că vorbim economic sau nonguvernamental. În campania privind beneficiarii de asistenţă socială am constatat că cei mai vulnerabili sunt vârstnicii, familiile monoparentale şi familiile cu foarte mulţi copii, dar am identificat şi faptul că aproximativ 10% dintre beneficiarii de ajutor social din România pot să intre pe piaţă muncii şi, ca atare, în urma campaniei noastre 10% au primit repartiţie pentru un loc de muncă”, a menţionat Turcan.

Ea a menţionat că o treime dintre persoanele intervievate în Covasna în campania privind ajutorul social au primit repartiţie pentru un loc de muncă.

“Printre cele mai bune semnale primite astăzi a fost şi acela că dacă la nivel naţional cam 10% dintre beneficiarii de ajutor social sunt apţi să primească repartiţie pentru un loc de muncă, adică au acel nivel de calificare şi se întâlnesc cu cererea sau oferta de locuri de muncă din partea angajatorilor, aici, în judeţul Covasna, o treime dintre persoanele pe care noi le-am intervievat în campania privind ajutorul social au primit repartiţie pentru un loc de muncă şi s-au întâlnit cu angajatorii. Totul este ca această relaţie să reziste, între angajat şi angajator, astfel încât să facă această trecere de la o persoană asistată social la o persoană activă, care începe să câştige venituri şi ulterior să beneficieze şi de pensie” , a mai spus ministrul Raluca Turcan.