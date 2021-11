Raluca Turcan vorbește despre alianța cu PSD! După ce a criticat în nenumărate rânduri social-democrații, acum „strâng din dinți”

Criza politică din România pare să nu mai ajungă la final. După ce Guvernul Cîțu a fost dat jos prin moțiune de cenzură, mai multe propuneri au fost puse pe masa Parlamentului, însă fără succes. Alianța dintre PSD și PNL pare a fi lozul câștigător, însă decizia luată luni seara nu este chiar pe placul tuturor. Raluca Turcan, ministrul interimar al Muncii, a avut deseori dispute cu social-democrații, iar cele mai mari critici le-a adus la adresa lui Sorin Grindeanu.

Marți seara, Raluca Turcan a fost întrebată despre modul în care va putea face față alianței cu cei pe care i-a criticat mereu și la adresa cărora a aruncat cuvinte grele. Aceasta a susținut că votul lor de luni seara a fost pentru a merge la negocieri atât cu PSD, cât și cu USR.

„Noi am decis, prin votul de aseară, ca echipele de negociere să avanseze şi ulterior să vină din nou în faţa preşedinţilor de organizaţii şi noi să alegem care este varianta cea mai bună, varianta cea mai bună niciodată nu se rezumă la PNL. (…) Am primit un vot pentru a livra nişte lucruri (…) or unul dintre principalele angajamente a fost să dezvoltăm comunităţile locale, ceea ce înseamnă că dezvoltarea comunităţilor locale este o prioritate pentru noi”, a afirmat Raluca Turcan într-o emisiune la Profit.ro.

Din punctul ei de vedere, oamenii au ajuns într-un punct de saturație, un moment în care își doresc ca autoritățile să acorde mai mută atenției problemelor țării și nu scenei politice.

„Partea relevantă pentru mine este că noi vom mai avea un vot politic în conducerea partidului, astfel încât să decidem care este varianta cea mai bună pentru a continua guvernarea cu ceea ce rezultă din negocierea cu PSD sau ceea ce ştim că avem deja şi eventual mai putem obţine din negocierea cu USR”, a susţinut Turcan, evitând să spună cum a votat la şedinţa de luni.

Raluca Turcan și Sorin Grindeanu, nevoiți să facă echipă după ce și-au aruncat multe replici dure

În cadrul emisiunii în care ministrul interimar al Muncii a fost prezent marți, aceasta a vorbit despre modul în care se va simți în alianța cu PSD. Raluca Turcan a mărturisit că mai este mult până ca ea și Sorin Grindeanu să fie colegi, însă nu poate decât „să strângă din dinţi şi să meargă mai departe”. Între cei doi a fost mereu un schimb de replici acid, ministrul interimar al Muncii criticând deseori declarațiile și propunerile făcute de social-democrat.

„Mai este mult până la acel moment. Fac politică de mulţi ani şi am înţeles un lucru: politica nu se rezumă la oameni. Sunt momente în care oameni adunaţi într-o conducere pot să ducă un partid, de exemplu, într-o direcţie greşită. De aceea, în acest moment, eu privesc spre ce rezultate putem obţine. Dacă acele rezultate sunt garantate într-o anumită formulă, nu pot decât, ca om politic, să strâng din dinţi şi să merg mai departe pentru că pe locul întâi, pentru mine, ca om ales, este cel care mi-am oferit votul. Asta este realitatea”, a mai afirmat Turcan.

Printre întrebările la care a răspuns ministrul interimar se numără și cea legată de scorul electoral. Întrebată dacă se teme ca nu cumva liberalii să scadă în urma acestei alianțe, Raluca Turcan a adus în discuție politicienii urmăriți penali, care sunt totuși realeși.

„Dacă pe fond calitatea vieţii oamenilor creşte, este posibil ca unele calcule politice să nu mai stea în picioare, pentru că aţi avut şi dvs. exemple de aleşi locali care erau suspectaţi de fapte de corupţie, însă pentru că administraţia locală s-a dezvoltat nu au avut absolut nicio problemă în momentele electorale. Eu mizez pe calitatea guvernării şi proiecte pentru oameni”, a susţinut Raluca Turcan.