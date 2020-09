Pe scurt, judecătoarea Adriana Stoicescu, cunoscută pentru postările sale de pe Facebook, unde scrie despre problemele reale ale justiției, i-a luat apărarea judecătoarei Dana Gârbovan de la Curtea de Apel Cluj, care susținea utilitatea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție.

Ulterior, Asociația Inițiativa pentru Justiție, condusă de procurorul militar Bogdan Pîrlog, un magistrat controversat, a cerut apărarea reputației profesionale a tuturor procurorilor români, considerând postarea judecătoarei Stoicescu, ca fiind una ofensatoare.

După discuții, Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis să apere reputația profesională a procurorilor, constatând că mesajul judecătoarei Stoicescu est unul ofensator. Pornind de aici, judecătoarea Stoicescu a depus o plângere prealabilă solicitând emitentului, deci Secției pentru Procurori, să își anuleze propriul verdict, procedura fiind un prim pas înainte de un proces în contenciosul administrativ, pe care Adriana Stoicescu îl va deschide pentru anularea acestei decizii.

Ce a scris Adriana Stoicescu

Judecătoarea Stoicescu este cunoscută pentru postările sale percutante, despre problemele justiției. În cursul anului trecut, magistratul a scris un mesaj prin care se solidariza cu judecătoarea Dana Gârbovan, de la Curtea de Apel Cluj, care susținea activitatea Secției Specială de Investigare a Infracțiunilor din Justiție.

„Atacurile imunde la adresa Danei Garbovan dovedesc micimea incredibila a unei societati rupta complet de normalitate si moralitate. Politicienii corupti in tovarasie cu interlopii sponsori nu isi pot imagina o justitie altfel decat cea pe care aproape au reusit sa si-o creeze. Pseudo justitia lor. A pseudo politistilor, agramati si burtosi, platiti regeste sa anunte cand vine potera cu vreo enervanta perchezitie domiciliara. A pseudo procurorilor, cei care au pus bazele republicii lor, in care inculpatul spune ce lapte a supt de la mama doar sa isi scape sotia insarcinata de un mic viol, asa cum discret i s-a sugerat ca s-ar putea intampla daca nu declara ce trebuie.

A pseudo judecatorilor care scriu minute la dictare, asteptand infrigurati concediul intr-o tara exotica, pentru a sta linistiti in jacuzzi cu prietenul tocmai salvat… Asta s-a dorit. Partial au reusit, cata vreme pare ca avem magistrati care folosesc codul penal doar sub piciorul mesei, pentru a nu tulbura spriturile care ii asteapta, numai bune si racoritoare dupa o zi obositoare …. Partial au reusit, cata vreme avem procurori care nu au intocmit in viata lor un rechizitoriu, dar tin lectii de drept constitutional”, este o parte din mesajul scris de judecătoarea Stoicescu, care surprinde fenomenul procurorilor abuzuvi, vezi cazul Negulescu sau Onea, sau a dosarelor făcute de DNA, fără probe, trimise în judecată, unde judecători legați la ochi, la propriu, dau verdicte cu ani grei de închisoare.

Cine este procurorul Pîrlog?

Magistratul Bogdan Pîrlog este procuror militar și a demarat cercetările finalizate cu o celebră clasare, în dosarul abuzurilor jandarmilor.

În trecut, Pîrlog a fost detașat în Afganistan, de unde a fost trimis acasă pentru grave probleme de comportament. Pe data de 26 martie 2013, autoritățile române au fost informate de comandantul misiunii din Afganistan, Karl Ake Roghe că magistratul român are un comportament total inadecvat.

Astfel, într-un document oficial se vorbește despre faptul că procurorul ar fi cerut un număr nelimitat de zile de concediu medical, în timp ce regulamentul misiunii UE, prevedeau doar 20 de zile de pe an. Mai mult, șeful misiunii, scria despre Pîrlog, că are un comportament complet neadecvat.

„Modul în care domnul Pîrlog a ales să-și exprime interesele, în special comportamentul său persistent inadecvat unui expert detașat, alegerea formulărilor și atacurile personale împotriva colegilor nu îndeplinesc cerințele de baza în acest sens. Să fie cât mai clar cu putință: Nu voi lămuri alte acuzații nefondate percepute ca un act de intimidare la adresa consilierilor EUPOL, HR sau oricărui alt membru al personalului care își îndeplinește îndatoririle la maximul potențialului și abilităților sale.

Îi solicit domnului Pîrlog să se concentreze urgent asupra sarcinilor și datoriilor sale principale pentru a contribui la mandatul Misiunii, în loc sa creeze dispute privind interpretarea procedurilor și a drepturilor la concediul medical. În cazul nerespectării acestor instrucțiuni, va fi luata în considerare o cerere de repatriere”, mai scria Roghe