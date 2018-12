Răducioiu se întoarce la AC Milan! „Este ok, chiar dacă nu e exact ce vreau eu”

Florin Răducioiu va reveni la celebrul club italian pentru care a evoluat în perioada 1993-1994.





Răducioiu a reușit să devină jucătorul lui AC Milan în 1993, după ce înainte își pusese amprenta în Serie A la echipe precumi Bari, Verona și Brescia. De aceasta dată, fostul atacant român va lucra în departamentul de scouting al lui AC Milan.

„M-am întâlnit cu Maldini, cu Leonardo, directorul sportiv, am vorbit cu ei şi avem o înţelegere. Este ok, chiar dacă nu e exact ce vreau eu. Mi se dă posibilitatea, la un club care m-a făcut celebru, să lucrez. Am câştigat multe acolo, prestigiu, bani. Sunt foarte apreciat, chiar dacă am jucat puţin.

Asta mă bucură foarte mult şi abia aşteptă să mă întorc acolo, la început de ianuarie, la Milano. Voi vorbi cu ei să văd ce pot să fac şi eu pentru echipa a doua, pentru Primavera. Este vorba despre departamentul de scouting, să merg, să văd jucători, să-i analizez, în funcţie de cerinţele clubului", a spus Răducioiu, la Telekom Sport.

