Şocant. Dezvăluiri despre planul diabolic a Rusiei de distrugere a UE

Pe blogul său personal, jurnalistul Radu Tudor a comentat un serial de articole care a apărut în prestigioasa publicaţie Le Monde, în care se vorbeşte despre cum a „finanţat, infiltrat şi dirijat Rusia partidele populiste & anti-europene din UE”.





De asemenea, Tudor a mai amintit că Rusia încearcă să genereze curente politice periculoase care să acapareze „minţile oamenilor creduli şi cu lecturi limitate”, potrivit radu.tudor.ro

„Exista si in Romania astfel de retele. Ele s-au dezvoltat pe filiera Orban-Salvini si vizeaza crearea unei grupari politice in Parlamentul European si eventual in Comisia Europeana.

Rusia si-a declarat ca obiectiv strategic, in 2013, prin vocea generalul Valeri Gherasimov, seful Statului Major General al Armatei, destabilizarea spatiului occidental.

Cititi si informati-va din surse credibile, pentru a intelege mai bine de ce ma preocupa serios agresiunile multilaterale ale Moscovei, de ce scriu si analizez zilnic acest fenomen, mai ales dupa invazia Ucrainei si anexarea ilegala a Crimeei.

Marea Neagra e frontul estic, Atlanticul e cel vestic ! Intre ele, un intreg continent in care se afla si Romania”, a scris Radu Tudor

