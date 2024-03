Social Radu Timiș, de la 12 metri pătrați la 2000 de angajați. Cum a pus pe picioare afaceri de sute de milioane







După Revoluție, mulți oameni de afaceri s-au străduit să pună pe picioare diferite business-uri. În cazul lui Radu Timiș, primele două au fost sortite eșecului, dar cel de-al treilea a fost cu adevărat cu noroc.

Ca și alți oameni de afaceri, momentul 1990 a fost speculat și de Radu Timiș. A renunțat astfel al meseria lui anume aceea de profesor de sport și a încercat să facă bani altfel. A și cunoscut-o p soția lui la începutul anului 1990, așa că amândoi au decis să se apuce de comerț din China. Aduceau de acolo blănuri, bijuterii gablonțuri și totul părea să meargă ca pe roate.

Mai ales că mulți se aprovizionau de la magazinul lor. Doar că afacerea a picat peste noapte așa că au decis să se apuce de construcții. Au decis să pună toată familia la treabă, părinții celor doi au decis să se pensioneze să își ajute copii.

Doar că nici acest lucru nu s-a dovedit a fi lozul câștigător. Drept urmare în vara anului 1992, Cristina Timiș s-a apucat de vândut suc natural.

Cel mai bun start în afaceri: sucul natural al Cristinei Timiș

Și afacerea părea să meargă destul de bine, doar că venea toamna și sucul se termina. Așa au decis cei doi soți să închirieze un spațiu de 12 metri pătrați la piața Gorjului. Acolo au început să aducă mezeluri de cea mai bună calitate și desigur sucul Cristinei. „Varianta simplă a fost să luăm un chioşc, un container pe care l-am amplasat în Piaţa Gorjului.

În afară de suc am zis să vindem lucruri pe care ceilalţi nu le vând. Eu fiind profesor, am fost trei ani la Olteniţa profesor de sport. Știam mezelurile de la Ulmeni, unde era un abator de stat de mezeluri celebru. Şi am zis să aducem aceste mezeluri să le vindem noi. Aveam coadă în permanenţă, dar nu mai aveam marfă suficientă.

Am cumpărat o maşină de 3 tone americană, dar nu câştigam suficient cât să plătim rata. Eu am dat anunț să fac transport cu maşina. Şi nu mă angaja nimeni. Şi trebuind să plătim rata, a trebuit să mărim magazinul. Am făcut unul mare”, a povestit radu Timiș.

O afacere de familie

Iar după câțiva ani, cei doi au decis că este cazul să deschidă propria linie de producție. Așa a apărut fabrica de la Filipești Prahova. Acolo facilitățile fiscale erau mai bune, de aceea nu au rămas în București. De altfel familia Timiș are și alte două fabrici în același domeniu, dar a dezvoltat și un business în domeniul vitivinicol.

Cifra de afaceri în acest moment, potrivit datelor din spațiul public depășește 150 de milioane de euro. Iar în afacerile familiei sunt implicați și cei cinci copii pe care soții Timiș îi au. Radu Timiș Jr. este chiar CEO companiilor tatălui său.