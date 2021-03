Chiar dacă va împlini în luna octombrie vârsta de 35 de ani, Radu Ştefan nici nu se gândeşte încă să îşi agaţe ghetele în cui. Experimentatul fundaş lateral de 1,83 metri spune că are o formă fizică bună şi poate să îşi continue aventura de la gruparea de pe „Stadio Olimpico”.

„Nu credeam că voi ajunge la aceste cifre. Sunt puţin mai bătrân, dar mai am încă benzină. Pot să mai duc meciuri în picioare. Fiecare partidă a fost specială pentru mine, fiecare a fost plină de emoţii şi de poveşti” a fost prima reacţie a lui Radu Ştefan, după ce l-a egalat pe Giuseppe Favalli, în topul celor mai selecţionaţi jucători din întreaga existenţă a lui Lazio Roma.

Capitolonii s-au chinuit pe „Dacia Arena”

Fotbalistul originar din Bucureşti a strâns, în confruntarea din deplasarea de pe terenul celor de la Udinese, 401 de apariţii în tricoul trupei capitoline. Alb – albaştrii au tremurat serios pentru cele trei puncte puse în joc pe „Dacia Arena” din Udine, iar Radu Ştefan recunoaşte că defensiva lazială a avut mult de suferit în cea de-a doua repriză.

„Aveam nevoie de această victorie. Au fost două reprize diferite. În prima parte am dominat, dar, apoi, am suferit mult în următoarele patruzeci şi cinci de minute. E important însă că, până la urmă, nu am primit gol. Sunt trei puncte preţioase şi sunt fericit” a mai adăugat apărătorul echipe „celeste”.

Deși a intrat, în weekend, în istoria lui Lazio, Radu Ştefan nu a avut, pe de altă parte, acelaşi succes şi la echipa naţională de fotbal a României. Jucătorul crescut în pepiniera celor de la Dinamo Bucureşti a spus la revedere reprezentativei tricolore în 2013 şi a refuzat de atunci să mai răspundă pozitiv convocărilor trimise de selecţionerii români. Radu Ştefan a bifat, în total, doar cinci prezenţe în tricoul naţionalei.