Radu Pietreanu a trecut prin clipe greu de descris. S-a luptat cu o boală necruțătoare. „Eram un cadavru”

Au fost puțini cei care au știut prin ce a trecut actorul din Vacanța Mare. În urmă cu doi ani, Radu Pietreanu a aflat că are cancer la plămâni. Veste cumplită l-a doborât inițial, iar în doar trei săptămâni ajunsese piele și os. Pentru a se putea trata în Turcia a vândut o mare parte din bunurile pe care le deținea, printre acestea fiind și casa din București. Actorul a suferit în acea perioadă și o depresie cruntă. A slăbit peste 30 de kilograme și abia mai putea să se miște.

Pot să fiu un exemplu pozitiv pentru cei care o pățesc. Am avut cancer la plămâni. Am intrat în depresie. Când am auzit de cancer, nu știam prea multe. Am și murit un pic, un minut să zic așa. Pe lumea cealaltă e o liniște… Eu vreau prieteni, vreau gălăgie. Când m-am întors, trecuseră trei săptămâni pe pământ. Eram un cadavru care a stat trei săptămâni pe o canapea, fără să vorbească, fără să mănânce, fără să nimic. Slăbisem 36 de kilograme. De la 96 kg, aveam 60. Când m-am ridicat, am făcut doi pași, am căzut. Nu mai aveam carne între piele și os, a povestit Radu Pietreanu în podcastul realizat de Micutzu.