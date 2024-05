Ciudățeniile fanilor lui Tottenham. Radu Drăgușin contestat pentru jocul bun

Radu Drăgușin a fost titular în meciul dintre echipa sa, Tottenham, și Manchester City. Deși românul nu a jucat rău, suporterii au fost nervoși pe prestația sa, acuzându-l că susține interese rivale clubului.

Fotbalistul român i-a enervat foarte tare pe suporterii lui Tottenham, în meciul de fotbal pierdut cu Manchester City. Fundașul a avut o evoluție destul de bună și chiar a salvat poarta echipei într-un moment dificil. Dar tocmai acest lucru i-a iritat pe fani.

Fundașul român i-a enervat pe suporteri, dar nu pentru că ar fi jucat slab. Dimpotrivă, Radu Drăgușin a fost contestat deoarece i-a împiedicat pe adversarii de la Manchester să înscrie.

Fundașul central a fost pe teren în meciul de fotbal dintre Tottenham și Manchester City, scor 0-2, într-o restanță din etapa 34 din Premier League. Pentru Manchester o victorie era foarte importantă în lupta pentru titlu. Pe de altă parte, chiar dacă, în cazul unui rezultat bun, Tottenham urca pe locul patru, suporterii preferau ca echipa să piardă. Aceasta din cauza rivalității cu Arsenal.

Fanii lui Tottenham erau mai interesați să-i încurce pe tunari, în lupta pentru titlul în Premier League. Aceasta cu toate că, o victorie le-ar fi dat șanse la locul patru și implicit un loc în Liga Campionilor.

În acest context, prin jocul său, Radu Drăgușin era să dea peste cap planurile fanilor. În minutul 45, la scorul 0-0, fundașul a avut o intervenție foarte bună la șutul trimis de Bernardo Silva. Portughezul tras puternic din careu, iarromânul a respins cu capul, împiedicând mingea să intre în poartă.

— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 14, 2024

Suporterii au izbucnit la adresa lui Radu Drăgușin care i-a împiedicat pe adversarii de la City să deschidă scorul. Nu au ținut cont că, în cazul unui gol, reușita ar fi fost anulată, pentru un ofsaid. Comentariile împotriva jucătorului au umplut platformele de socializare. Iar în loc de aprecieri, Drăgușin a fost criticat copios.

În cele din urmă, Machester City s-a impus pe terenul lui Tottenham și a reușit să câștige. Erling Haaland a rezolvat situația și a propulsat-o pe City pe primul loc, cu 88 de puncte. Arsenal are două puncte mai puțin, înainte de ultima etapă.

Campionatul va depinde de rezultatul pe care îl vor face elevii lui Guardiola în ultimul meci.

Tottenham in the 1st minute against Man City tonightpic.twitter.com/AIiNgKcqRv

— Troll Football (@TrollFootball) May 14, 2024