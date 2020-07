Mirel Rădoi a dezvăluit o discuție purtată cu oficialii FRF, în privinţa unei posibile colaborări alături de Cosmin Olăroiu. Acesta din urmă ar fi trebuit să devină cosilierul selecționerului sau să fie inclus în organigrama de la „Casa Fotbalului”.

Mirel Rădoi a fost cooptat la cârma primei reprezentative, după ce Cosmin Contra a ratat șansa de a-i califica direct pe „tricolori” la EURO 2020. Rădoi a avut un parcus senzațional la „tineret”, unde a atins faza seminifinalelor la Europeanul de anul trecut din Italia și San Marino.

Astfel, odată „transferat” la naționala mare, Mirel Rădoi le-a cerut lui președintelui Răzvan Burleanu şi lui Mihai Stoichiţă să-l aducă lângă el pe Cosmin Olăroiu, care în acest moment antrenează în China clubul Jiangsu Suning.

„(n.r. – Când am putea să vă vedem din nou lucrând împreună şi în ce postură?) Aici intervine o altă discuţie. Dacă el nu antrena… Eu le-am spus preşedintelui şi directorului tehnic că aş fi vrut să fie consilierul meu. Le-am spus dacă nu cumva în organigrama federaţiei poate fi prins cumva Cosmin Olăroiu.

I-am zis, dacă cumperi o echipă, indiferent dacă poate fi în actuala ediţie de campionat prin play off sau play out, voi veni antrenor oricând vei apela la mine. Nu va fi problemă de salariu, tu cumperi o echipă şi eu voi fi. La cum l-am văzut la discuţiile noastre, nu cred că s-a săturat de fotbal. E la fel de pasionat ca acum 10 ani”, a declarat Mirel Rădoi pentru Telekom Sport.

De asemenea, Cosmin Olăroiu l-a dorit secund pe Mirel Rădoi pe banca Arabiei Saudite. „Oli” i-a condus pe saudiți între decembrie 2014 şi ianuarie 2015.

„Primul meu instinct a fost să accept. Dar mă angrenasem oarecum în situaţia asta de a mă duce să studiez. Venise după perioada de la FCSB în care nu am avut reuşita pe care mi-aş fi dorit-o şi am zis asta înseamnă că trebuie să mă duc să studiez, să muncesc şi mai mult. Vorbisem în Italia să mă duc să încep Şcoala de Antrenori acolo şi eram constrâns de situaţia asta.

I-am zis Oli, am apucat să vorbesc. Dacă vin cu tine, e clar că voi învăţa o grămadă de lucruri, dar asta înseamnă că va trebui încă un an de zile să lucrez fără licenţă şi să mai aştept încă un an de zile.

Eu nu l-am considerat chiar tatăl meu, că tatăl meu natural e mai gelos şi după aia s-ar supăra. L-am considerat mereu fratele meu mai mare şi a fost antrenorul care m-a înţeles exact aşa cum am fost. Câteodată o fire rebelă, câteodată nebun, câteodată disperat”, a mai spus Mirel Rădoi pentru sursa citată.