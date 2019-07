Excepție face încă Pro România, care însă va merge, cel mai probabil, pe mâna europarlamentarei Corina Crețu (foto), deoarece majoritatea liderilor cu influență – printre care Ioan Rus, Mihai Tudose și Adrian Țuțuianu – nici nu vor să audă de o intrare la guvernare alături de coaliția PSD-ALDE, în toamnă, așa cum i-a tot ofertat Viorica Dăncilă, în disperare de cauză, cu scopul de a dinamita, în schimb, o candidatură a Corinei Crețu la Cotroceni. Sursele citate ne-au precizat că Pro România va anunța oficial, la mijlocul lunii august, intrarea în cursă a fostei PSD-iste.

Iohannis și liberalii

Candidatura lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat la Cotroceni este susținută de PNL și, potrivit sondajelor deferite publicității, actualul șef al statului este cotat cu cele mai mari șanse de rușită. Potrivit anunțului făcut de Ludovic Orban, PNL va demara, pe 10 august, campania de strângere de semnături pentru alegerile prezidențiale. De altfel, șeful liberalilor a precizat că data a fost aleasă în mod simbolic: „Pentru a da un semnal că obiectivul nostru e să nu se mai repete niciodată ce s-a întâmplat în 10 august, anul trecut”. Vă amintim că aspiranții la funcția supremă în stat trebuie să depună liste cu cel puțin 200. 000 de semnături. De asemenea, campania electorală începe pe data de 10 octombrie, cu 30 de zile înaintea primului tur de scrutin, programat pe 10 noiembrie.

Caută voturi pentru turul doi?

La bursa zvonurilor, în partid (dar și în rândurile celorlalte forțe de opoziție) se speculează mult în jurul faptului că Iohannis ar prefera-o pe Viorica Dăncilă în turul doi al bătăliei prezidențialelor, pentru a surclasa lejer candidatul PSD și de o manieră categorică, în contraponderea scenariului potrivit căruia în finală al accede candidatul Alianței USR-Plus, Dan Barna, care i-ar putea cauza oarece probleme candidatului PNL. În această cheie ar trebui interpretate prezențele lui Rareș Bogdan la Antena 3, susțin promotorii scenariului, fostul jurnalist având rolul să pregătească atragerea unui segment al electoratului antenist pentru Klaus Iohannis, în perspectiva unui tur doi de foc în compania lui Dan Barna.

Frici PSD-iste

Într-o anumită ordine de idei, candidatura Vioricăi Dăncilă la Cotroceni este cel puțin surprinzătoare, având în vedere că până și sondajele lui Marius Pieleanu (comandate și plătite chiar de PSD) susțin că teleormăneanca nu are șanse să acceadă în turul doi al prezidențialelor. Acestea în condițiile candidaturilor anunțate de Călin Popescu-Tăriceanu și independentul Liviu Pleșoianu, la care se va adăuga și cea a Corinei Crețu, candidaturi care, finalmente, țintesc segmente ale electoratului tradițional al PSD. În acest context, Gabriela Firea, Paul Stănescu și Marcel Ciolacu își freacă palmele, cu nerăbdare, abia așteptând ca Dăncilă să eșueze lamentabil și să nu intre în turul al doilea, pentru a demara o nouă ofensivă cu scopul de a încăleca partidul celor trei trandafiri. De altfel, marea spaimă a Vioricăi Dăncilă și a ”salbei” de baroni care o păpușează este că baronii contestatari vor boicota candidatura premierului.

Fanteziile tandemului Barna-Cioloș

De partea cealaltă a baricadei, Dan Barna (foto) – nominalizat drept candidat al Alianței în urma unor tratative la sânge cu ex-tehnocratul Dacian Cioloș și Plus – e convins nu numai că are șanse reale să intre în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, dar și că i-ar putea pune mari probleme lui Klaus Iohannis, dacă prezența și trendul de la europarlamentare se vor păstra și la toamnă. ”Îmi place foarte tare scenariul cu Iohannis în turul doi. Românii ar alege pentru prima dată între două variante pozitive și credibile. (…) Dacă avem anticipate după prezidențiale, intrăm la guvernare”, a spus Barna, recent, la Digi 24. Potrivit surselor ”Evenimentului zilei”, în schimbul acceptării candidaturii lui Dan Barna la Cotroceni, Cioloș și colaboratorii săi au primit promisiunea că vor avea candidați la primării în marile orașe – de notat că Plus îl vrea pe fostul tehnocrat în campania pentru Primăria Bucureștiului. Pe de altă parte, Dacian Cioloș va fi prezentat drept ofertă de premier, intrând în tandem cu Dan Barna.

Motivele lui Tăriceanu

Călin Popescu-Tăriceanu intră în lupta pentru Cotroceni din partea ALDE, șeful Senatului fiind primul contracandidat al lui Klaus Iohannis care și-a oficializat această intenție. Candidatura lui Tăriceanu (foto), care dorea să fie prezidențiabilul unic al coaliției PSD-ALDE, tensionează relațiile dintre cele două formațiuni, care se răcesc de la o zi la alta – vă amintim că Varujan Vosganian i-a avertizat pe ”aliații” de la PSD că ALDE nu exclude eventualitatea unei retrageri de la guvernare, într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat, dar până la momentul alegerilor la termen. În realitate, Călin Popescu Tăriceanu este condamnat să candideze la prezidențiale în încercarea de a-și crește partidul.

Săgeți către premier

„Am avut o lungă discuţie cu colegii mei, o lungă dezbatere, în care le-am prezentat câteva dintre consideraţiile care au stat la baza deciziei de a mă înscrie în această cursă electorală. Le mulţumesc foarte mult colegilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. Acest lucru implică din partea mea o uriaşă responsabilitate faţă de ei, dar şi faţă de cei care îşi pun speranţe în candidatura mea, mă refer la cei care nu sunt membri ALDE, ci care sunt simpatizanţi şi care cred că o astfel de candidatură este o soluţie bună pentru viitorul României”, a afirmat Tăriceanu, la momentul lansării candidaturii. „Voi face toate eforturile pentru o campanie corectă și cu respect față de doamna președintă PSD. Acest lucru nu înseamnă că nu va trebui să subliniez care sunt defectele sau lipsurile pe care ceilalți contracandidați le au”, a avertizat Tăriceanu.

