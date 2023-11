Putin, sfidat de bancherul Oleg Tinkov: A distrus Rusia!

Oleg Tinkov l-a acuzat pe Putin că a distrus Rusia. Postarea îndrăzneață a fost publicată pe contul său de Instagram, pe 28 noiembrie.

Ce i-a spus Oleg Tinkov lui Putin

Bancherul a scris jumătate din postare în engleză. El l-a numit pe Putin „al naibii de idiot” și „maniac nebun”. „Hei, dictatorule, iadul te așteaptă”, a mai adăugat Oleg Tinkov.

Restul postării a fost scrisă în limba rusă. În ea, bancherul și-a exprimat încrederea că majoritatea poporului Federației Ruse, cât și a așa-numitei „elite” au aceeași părere despre Putin ca și el, dar le este frică să o spună public.

Mesajul bancherului către ruşi

Tinkov s-a adresat și i-a îndemnat pe ruși să nu tacă și să lupte cu dictatorul.

„Nu vă fie frică de Putin, el este doar un rahat. Adevărul și libertatea vor învinge, iar el va muri! Luptați”, a scris bancherul rus.

De remarcat că de la bun început Tinkov s-a opus războiului pe care Kremlinul l-a declanșat în 2022 împotriva Ucrainei. El a numit așa-numita „operațiune specială” a lui Putin „o nebunie” și a cerut încheierea ei imediat.

„Acum, în Ucraina, mor oameni nevinovați în fiecare zi, acest lucru este de neconceput și inacceptabil!”, a scris Tinkov la 4 zile după începerea unui război la scară largă.

Pedeapsa primită de Oleg Tinkov de la Putin

Oleg Tinkov a renunţat la cetăţenia rusă la sfârşitul anului trecut. El a făcut declaraţii publice împotriva preşedintelui Vladimir Putin şi a politicii sale.

„Familia mea și cu mine am părăsit Rusia pentru totdeauna în 2014, după anexarea Crimeei de către Rusia. Iar în această vară am finalizat oficial procesul de renunțare la cetățenia rusă. Am decis să renunț la cetățenia rusă. Nu pot și nu vreau să fiu asociat cu o țară fascistă care a început un război cu un vecin pașnic”, şi-a justificat gestul Tinkov.

El a menționat că urăște „Rusia lui Putin”, dar îi iubește pe toți rușii care „se opun fără echivoc acestui război nebun”.

După declaraţia respectivă, Oleg Tinkov a rămas fără activele deţinute în banca Tinkoff din Rusia.

De la începutul operațiunii militare speciale ruse din Ucraina, Regatul Unit a trecut pe lista neagră a peste 1.500 de persoane fizice și juridice ruse și le-a înghețat activele de peste 18 miliarde de lire sterline (24 de miliarde de dolari).