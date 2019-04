Putin schimbă macazul trenului lui Kim Jong-un

Liderul nord-coreean a trecut, ieri, frontiera rusă pentru un prim summit cu Vladimir Putin, în momentul în care Phenianul caută să se apropie de aliatul său istoric, pe fondul impasului diplomatic cu Washington în legătură cu dosarul nuclear nord-coreean.





Întâlnirea lui Kim cu Putin, prevăzută astăzi, la Vladivostok, va fi prima întrevedere a liderului nord-coreean cu un șef de stat, după întoarcerea sa din Hanoi, teatrul, în februarie, unui fiasco diplomatic major cu președintele Donald Trump. Trenul în care se afla Kim Jong-un a ajuns, ieri, în orașul rusesc Khasan, oraș frontalier cu China și cu Coreea de Nord.

Pâine și sare. Fără vodcă

Rotund și numai zâmbet, Kim a coborât din tren îmbrăcat întrun palton lung ca un anteriu popesc, având pe cap o pălărie leit cu cele purtate de fostul lider al RDG, Erich Honecker, în contrast cu restul asistenței care era la sacou. Marele Cârmaci mai purta și un soi de ghete-pantof, micuțe și cu tocul înalt. Trei rusoaice îmbrăcate în costume tradiționale l-au întâmpinat cu pâine și sare, dar vodcă și castraveți murați n-au adus. Între timp, drapele nord-coreene și rusești au fost deja agățate pe străzile insulei Russky, aflată în fața portului Vladivostok, unde urmează să se țină summit-ul.

Fără declarații, fără semnări de documente

Kim încearcă să obțină o mai mare susținere internațională în contextul meciului diplomatic cu SUA și să-i transmită lui Trump că are și alți aliați, nu numai China. Rusia profită acum să mute, pe fondul degradării relațiilor dintre Phenian și Washington. Pentru Kremlin, este ocazia să-l arate pe Putin ca actor într-o problemă mondială majoră, în care a fost până acum eclipsat de China și SUA. „Întâlnirea se va axa pe rezoluția politico-diplomatică a problemei nucleare din peninsula coreeană”, a declarat Iuri Uceakov, consilier pentru afaceri diplomatice al Kremlinului, citat de AFP. Rusia intenționează să „sprijine” orice evoluție „pozitivă” în acest domeniu. Kim și Trump nu vor face nici o declarație comună și nu au, deocamdată, intenția să semneze documente oficiale, potrivit lui Uceakov.

Sancțiunile, insomnia dolofanului

Cârmaci Veto-ul lui Putin în Consiliul de Securitate al NATO i-ar putea oferi puterea să suprime anumite sancțiuni împotriva lui Kim, pe motiv că ele violează normele acordate împotriva „consecințelor umane nefaste”. Deocamdată, Rusia, angajându-se să respecte rezoluțiile Consiliului, nimic nu indică faptul că Putin va risca să le încalce. Sancțiunile prevăd și ca muncitorii nord-coreeni din Rusia și China să fie trimiși acasă la sfârșitul anului. Or, aceștia aduc regimului de la Phenian peste 500 de milioane de dolari pe an, iar Rusia , în mare nevoie de mână de lucru ieftină în Extremul Orient, are un atu în discuțiile de astăzi cu Kim. Kim dorește și modernizarea sistemului său feroviar care ar putea transporta mărfuri sud-coreene în China și în Europa și ar furniza acces mai larg la resursele minerale ale țării, estimate, în 2013, la 6000 de miliarde de dolari. Modernizare dorită și de frontaliera Rusie, pentru a accede la piețele nord și sud coreene, ar necesita ridicarea sancțiunilor împotriva Phenianului. În plus, Rusia și Coreea de Nord lucrează la un mecanism pentru a stimula comerțul bilateral fără a viola sancțiunile, pe baza unui sistem de troc, potrivit Kommersant. Uceakov a refuzat să comenteze această posibilitate.

