Cel puțin trei state din Europa au anunțat că pregătesc un set de sancțiuni împotriva Rusiei.

Anunțul a fost făcut după ce organizație de monitorizare a armelor chimice a confirmat că principalul opponent al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnîi, a fost otrăvit cu agentul neurotoxic Noviciok, dezvoltat în fosta URSS.

Marea Britanie, Franța și Germania pregătesc un set de sancțiuni împotriva Rusiei, după ce o organizație de monitorizare a armelor chimice a confirmat că oponentul lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnîi, a fost otrăvit cu Noviciok, anunță CNN.

The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, Organizația pentru interzicerea armelor chimice, a confirmat marți, 6 octombrie, că în sângele și urina prelevate de la Navalnîi a fost detectat, fără urmă de îndoială, agentul neurotoxic Noviciok.

Dezvoltat în fosta URSS, aceeași substanță a fost folosită pentru otrăvirea fostului spion Sergei Skripal, în anul 2018, în Anglia.

Franța și Germania au remis o declarație comună, miercuri, în care au anunțat că plănuiesc să adopte un set de sancțiuni împotriva Rusiei.

Oficialii celor dou țări au invitat celelalte state europene să se alăture inițiativei lor menite să-i „pedepsească pe cei responsabili pentru această crimă și pentru încălcarea normelor internaționale”.

În declarația comună a celor două state se arată:

„În Rusia a avut loc o tentativă de asasinat, un agent neurotoxic dezvoltat de armata rusă a fost folosit împotriva unui membru important al opoziției. Avem convingerea că Rusia e implicată și responsabilă de acest incident, nu există o altă explicație pentru otrăvirea lui Aleksei Navalnîi”.

Marea Britanie: O acțiune îngrozitoare

Marea Britanie a răspuns prima acestei inițiative de sancționare a Rusiei, prin ministrul de externe Dominic Raab, care a declarat că „Regatul Unit e alături de Germania și Franța în încercarea de a răspunde pe măsură acestei acțiuni îngrozitoare, otrăvirea lui Aleksei Navalnîi”.

Kremlinul a negat implicarea în otrăvirea lui Navalnîi și s-a oferit să colaboreze cu autoritățile germane în anchetarea cazului, dar „ajutorul” i-a fost refuzat.

Aleksei Navalnîi a fost otrăvit pe 20 august, când a fost coborât de urgență din avionul care-l ducea de la Moscova la Toms și internat la Terapie Intensivă, inconștient, într-un spital din Omsk.

Pe 22 august a fost transferat, după intervenții, în Germania, la Spitalul Charite Clinic din Berlin, unde a fost internat sub pază.

Pe 7 septembrie a fost scos din coma indusă, iar pe 10 septembrie, presa germană anunța că starea lui s-a îmbunătățit și poate vorbi. La o lună de la otrăvire, Navalnîi s-a ridicat din pat și a declarat că recuperarea sa după otrăvire e sigură, dar de durată.