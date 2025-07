Putin omoară intenționat români. Atac devastator la Cernăuți și Liov

Rusia a efectuat un nou atac nocturn cu drone și rachete asupra Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă, vizând în special regiunile din vestul țării. Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin două persoane au murit în orașul Cernăuți, aflat în apropierea graniței cu România, potrivit Reuters.

Oficialii ucraineni au raportat daune semnificative în mai multe orașe din vestul Ucrainei, printre care Lviv, Lutsk și Cernăuți. Conform vice-ministrului de externe, Andriy Sybiha, atacurile au afectat și alte regiuni ale țării.

Guvernatorul regiunii Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk, a confirmat că două persoane și-au pierdut viața și alte 14 au fost rănite după ce orașul a fost lovit de drone și o rachetă. Localitatea se află la aproximativ 40 de kilometri de granița cu România, ceea ce accentuează riscurile extinderii conflictului în proximitatea spațiului european.

Autoritățile locale au precizat că mai multe incendii au izbucnit în urma atacului, iar clădiri rezidențiale și administrative au suferit distrugeri. De asemenea, intervențiile de urgență au fost îngreunate de numărul mare de zone afectate simultan.

În orașul Lviv, situat aproape de granița cu Polonia, primarul Andriy Sadovyi a declarat că au fost avariate 46 de case, o clădire universitară, instanțele locale și aproximativ 20 de imobile în care își desfășoară activitatea întreprinderi mici și mijlocii.

The morning of July 12, putin's drones and missiles collected their deadly toll as far as in #Chernivtsi, where two people were pronounced dead and 14 wounded as a result of a russian strike.

At least two more people were killed in Dnipropetrovsk oblast. Six people got injured… pic.twitter.com/NUEIAUEbMG

