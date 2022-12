Putin, în stare de ebrietate la ceremonia de premiere a militarilor ruși? Discursul incoerent care a ridicat semne de întrebare. Video

Vladimir Putin a făcut senzație cu apariția sa la Palatul Kremlinului. În discursul său, șeful Kremlinului, cu un vizibil aspect de persoană în stare de ebrietate, a apărat atacurile din războiul ucrainean.

Prezent la o recepție la Kremlin, Vladimir Putin a ținut un discurs despre războiul din Ucraina și a părut a fi foarte bine dispus. Un videoclip al prestației sale a fost distribuit pe scară largă și circulă în prezent pe Twitter, generând numeroase speculații. A băut prea mult președintele rus?

Imaginile îl arată pe Putin ținând în mână un pahar de șampanie. Șeful de la Kremlin pare beat, pendulând constant de pe un picior pe altul. Nici nu pare să își controleze expresiile faciale rigide.

În discursul său, bărbatul de 70 de ani a apărat atacurile aeriene asupra infrastructurii Ucrainei. „Se face mult zgomot în legătură cu atacurile noastre asupra infrastructurii energetice dintr-o țară vecină”, a declarat miercuri Vladimir Putin în fața soldaților. El recunoaște deschis că a atacat aprovizionarea cu apă și electricitate a Ucrainei în timpul războiului ucrainean: „Da, noi o facem, dar cine a început? Cine a atacat podul din Crimeea? Și cine nu aduce apă în Donețk?”.

Potrivit relatării lui Putin, atacurile rusești sunt o ripostă la atacurile ucrainene. El consideră că lipsa alimentării cu apă este un „act de genocid” despre care „nimeni nu scoate un cuvânt”.

„Dar de îndată ce facem un pas, ca răspuns la ceva, zgomotul și bârfa izbucnesc în tot universul. Dar acest lucru nu ne va împiedica să ne atingem obiectivele militare”, a continuat șeful statului.

Această apariție ridică semne de întrebare în rândul celor care cunosc bine Rusia. Putin își ruinează „minciunile propagandistice ale Kremlinului”, scrie pe Twitter expertul ucrainean Euan MacDonald. „Ar trebui să fie Crimeea unde Ucraina refuză apa, nu Donețk.”

Autorul și expertul în cultura rusă Anders Aslund a comentat și el pe Twitter apariția curioasă a președintelui Putin.

„Este pentru prima dată când îl văd pe Putin părând beat într-un context oarecare. Vorbește prostii, ca de obicei, dar pare să-și dea seama că este un ratat. Foarte interesant și promițător. Toți rușii vor vedea că este bețiv și slab”, a scris Anders Aslund.

Spre deosebire de predecesorul său, Boris Elțîn, Putin nu este cunoscut ca fiind un băutor obișnuit, nu s-a afișat niciodată beat în public. Dimpotrivă: el s-a afișat în mod constant ca un președinte sănătos și sportiv, scrie News.es.

This is the first time that I have seen Putin seeming drunk in any context. He talks nonsense as usual, but he seems to realize that he is a loser. Very interesting & promising. All Russians will see that he is drunk & weak. https://t.co/h2Q1EevJqR

— Anders Åslund (@anders_aslund) December 8, 2022