Noi instrumente de inginerie genetică, precum CRISPR/Cas9 au permis reorganizarea codului genetic într-o manieră mult mai precisă și cu costuri mult mai mici decât până acum.

Un savant chinez a provocat indignare anul trecut când a pretins că are copii cu gene modificate, în timp ce un biolog rus a declarat anul acesta că are de gând să modifice genoamele unor embrioni umani și să le implantezela femei, scrie The Moscow Times.

Biroul central al Dumei de Stat a depus vineri o ofertă de 8,97 milioane ruble (134.500 de dolari) pe site-ul specializat al guvernului, pentru o analiză aprofundată a „nuanțelor” procreării asistate, și așteaptă răspunsuri până la 30 noiembrie.

„Studierea posibilităților de dezvoltare fără conflict a unei noi generații de tehnologii pentru utilizarea tehnicilor de reproducere asistată (ingineria genetică, managementul metabolismului în timpul sarcinii etc) pentru crearea… unui nou tip de societate”, se scrie în ofertă.

Câștigătorul contractului va trebui să dezvolte conceptul de tehnologie de reproducere asistată „ca un pas înainte în noul secol și bază pentru formarea de noi idei privind activitatea profesională în mileniul actual”.

Experții Organizației Mondiale a Sănătății au declarat anul acesta că este nevoie de un registru al tuturor cercetărilor în materie de inginerie genetică umană pentru „a crea o bază de date deschisă și transparentă asupra cercetărilor în curs”.

În această primăcară, Rusia a demarat un program federal de 111 miliarde de ruble (1,6 miliarde de dolari) vizând crearea a 10 noi varietăți de culturi și animale modificate genetic până în 2020, și alte 20 până în 2027.

