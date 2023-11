Putin crește bugetul militar pentru următorii trei ani

„Rusia avea planuri de agresiune militară pe scară largă împotriva Ucrainei cu mult înainte de Maidan [protestele din 2014]. Potrivit surselor mele, surselor colegilor mei care sunt la curent cu această chestiune, acest plan a fost aprobat la sfârșitul anului 2008”, a declarat Hritsak. Rusia a luat în considerare să recurgă la forță militară „de fiecare dată când ucrainenii și-au manifestat poziția activă în ceea ce privește apropierea de Occident și îndepărtarea de Rusia”, a adăugat el.

„Aveam cunoștință despre asta. Spun «noi» pentru că vorbim de experți în Maidan. Am fost avertizați cu mult timp în urmă că invazia era inevitabilă. Îmi amintesc că, la un moment dat, am cerut să mergem în Maidan și să declarăm acest lucru. În plus, există undeva pe YouTube, [exprimat] că Ianukovici nu mai este o amenințare pentru noi, principala noastră amenințare este Putin. Din păcate, evenimentele au confirmat acest lucru”, a spus Hritsak.