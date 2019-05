S-a aflat cel mai mare secret de la Puterea Dragostei: „Dacă nu spui cum a fost, te distrug!” Concurenta a recunoscut totul

Problema Roxanei de la Puterea Dragostei a fost lămurită. Fostul ei iubit a spus că cei doi s-au văzut în minivacanța de Paște, fapt recunoscut, într-un târziu, și de concurentă.





Fostul iubit al Roxanei de la Puterea Dragostei a vorbit despre întâlnirea întâmplătoare pe care au avut-o în București. Bogdan Mocanu a fost de acord ca fostul iubit al Roxanei să fie sunat pentru a face lumină în situația în care se află concurenta. Planau întrebări asupra faptului că cei doi s-ar fi putut întâlni în minivacanța de Paște.

„Cum a fost toată treaba. Eu eram cu tata în mașină și fratele meu cu altă mașină. Și am vorbit cu Hamude, a spus că e venit în țară. Am mers pe 13 Septembrie unde m-am văzut cu Hamude, cu Simona, cu fratele ei. M-am văzut cu ei, am vorbit 10 minute, apoi a venit Roxana. Roxana, când a ieșit acolo, mi-a sărit în brațe. „Ce mai faci? Nu te-am mai văzut demult.”, a declarat Iustin, fostul iubit al Roxanei:

„Apoi, Roxana s-a dus și a vorbit și cu frate-miu, l-a salutat pe tata, asta a fost toată treaba. Problema e că am vrut să aflu cine a spus lucrurile astea despre mine ca să rezolv și eu problema. Nu vreau să se audă alte vorbe despre mine, eu sunt căsătorit, nu vreau să aud așa ceva. Țin la imaginea mea, sunt destul de cunoscut în București. E problema Roxanei ce face.

Mi-a povestit ce au făcut ei, că e bine cu Bogdan, că îi place de el că e cuminte, că e prea moale pentru ea. I-am spus: „Roxana, rămâi cu băiatul acesta, că îți vrea binele”. Eu i-am explicat, i-am dat niște sfaturi, dacă ea încăpățânată, e fix problema ei. Atât eu, cât și nevasta-mea am vorbit cu ea pe whatsapp. (...) Din cauza asta toată lumea spune despre ea vorbele pe care le spune. Dar femeia nu este așa. Eu cât timp am fost cu ea, poate pe la spate m-o fi făcut, nu m-o fi făcut, nu am aflat. Atât pot să spun.”, a completat Iustin, conform WOWbiz.

Andreea Mantea: „Roxana spune că nu v-ați văzut la acea cafenea.”

„M-a chemat Hamude, când m-am dus acolo, a ieșit Hamude primul, a ieșit Roxana cu Simona și cu fratele Simonei. Puteți să vorbiți cu fratele Simonei, cu Simona.”, a explicat Iustin.

Roxana: „Nu e adevărat, eram trei cu trei. Tu niciodată să nu te mai bagi între mine și el, tu rămâi cu soția ta.”

Iustin: „Nu te juca cu mine că îți stric totul și vii și acasă de-acolo. Spune-le frumos cum s-a întâmplat, ce a fost, spune-le la oameni că te-ai văzut întâmplător cu mine, ce are dacă spui asta?”

Într-un final, Roxana a mărturisit că este adevărat și că s-au întâlnit în București.

Codruta Kovesi a RUPT TACEREA! Atac DEVASTATOR la Guvern! Fosta sefa a DNA a spus totul

Pagina 1 din 1