Puterea de cumpărare în Republica Moldova. Veniturile pe cap de locuitor

Puterea de cumpărare în Republica Moldova a fost, în 2023, a fost de 4.713 euro pe an, ceea ce reprezintă 26,6% din media europeană. Astfel Republica Moldova se situează pe locul 39 din cele 42 de țări analizate, potrivit studiului studiul „GfK Purchasing Power Europe 2023”.

Țările cu cea mai mare putere de cumpărare pe cap de locuitor sunt: Liechtenstein, Elveția și Luxemburg. În aceste state, oamenii au un venit net anual mai mare decât media europeană. Cea mai mică putere de cumpărare o au locuitorii din Belarus, Kosovo și Ucraina.

Puterea de cumpărare în Republica Moldova. Chișinăul, pe primul loc

Venitul net al unui cetățean din Republica Moldova este de 4.713 euro pe an. Cea mai mare putere de cumpărare o au locuitorii municipiului Chișinău – 6.937 de euro, ceea ce este cu 47,2% mai mult decât media națională. La coada claamentului se află raionul Leova, unde venitul net anual este, în medie, de 3.010 euro pe cap de locuitor.

Puterea de cumpărare în România

Puterea medie de cumpărare în România a fost, în 2023, de 7.738 de euro pe cap de locuitor. Asta reprezintă 43,7% din media europeană. România pe locul 33 în clasament, în coborâre de pe locul 31 în 2022.

În România, decalajul dintre regiunile cu putere de cumpărare slabă și puternică se adâncește. Pe primul loc se situează Bucureștiul, cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 15.314 euro. Bucureștenii au cu aproape 98% mai multă putere de cumpărare decât media națională și de 3,8 ori mai multă putere de cumpărare decât locuitorii judeţului Vaslui. Vasluienii au cea mai mică putere de cumpărare – 4,010 euro, ceea ce reprezintă aproape 52% din media națională.

Țările cu cea mai mare putere de cumpărare

Putrivit studiului „GfK Purchasing Power Europe 2023”, publicat de zdg.md, pe primul loc se menține Liechtenstein, care depăşeşte cu mult valoarea puterii de cumpărare faţă de celelalte ţări. Liechtenstein are o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 68. 843 de euro, de aproape 3,9 ori mai mare decât media europeană. Elveţia şi Luxemburgul se află pe locurile doi şi trei, cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 49.592 de euro și, respectiv, 40.931 de euro.

Toate țările din top zece au o putere de cumpărare pe cap de locuitor semnificativ peste medie – cu cel puţin 47% mai mare decât media europeană. În studiu se arată că marea câştigătoare a clasamentului este Irlanda. După ce în 2022 abia a intrat în top zece, în 2023 a reuşit să urce patru locuri – până pe locul şase. Cu 26. 882 de euro anual pe cap de locuitor, irlandezii au o putere de cumpărare cu 52% peste media europeană.

Ucraina, la coada clasamentului

Per general, 16 din cele 42 de țări incluse în clasament au o putere de cumpărare pe cap de locuitor peste media europeană. Pe de altă parte, alte 26 de țări au o putere de cumpărare pe cap de locuitor sub medie, inclusiv Spania, care cu 16 449 de euro pe cap de locuitor este ușor sub media europeană. Ca și în anii precedenți, Ucraina se menține în 2023 în partea de jos a clasamentului. Venitul net pe cap de locuitor este de 2.478 de euro, ceea ce reprezintă 14% din media europeană.