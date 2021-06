Scandalul biletelor la tribuna oficială a Arenei Naționale continuă să facă valuri. După ce numeroși demnitari au fost văzuți lăfăindu-se în scaunele comode la meciul Austriei cu Macedonia de Nord, liderii Generației de Aur, Gică Hagi și Gică Popescu stând la tribuna II, iar reacția publicului l-a vizat pe cel mai slab conducător al FRF din ultimii 30 de ani, Răzvan Burleanu, acesta a contratacat. Prin instrumentul cel mai simplu: minciuna! Mai ales că nu este prima dată când Hagi și Popescu sunt tratați cu dispreț.

Purtătorul de cuvânt al FRF, Răzvan Mitroi a comentat afirmaţia făcută de Gică Popescu, care a spus că şi-a cumpărat biletul de la tribuna a II-a, la meciul Austria – Macedonia de Nord. „FRF a cumpărat aceste bilete pentru a onora fostele mari glorii ale fotbalului românesc, din toate generaţiile de renume. Ştiu că domnii Popescu şi Hagi au ridicat de la FRF biletele cumpărate pe post de invitaţii pentru domniile lor, iar acele bilete le-au fost atribuite şi în sistemul de ticketing al UEFA. Nici eu nu înţeleg (n.r. – declaraţia dată de Gică Popescu). Noi l-am invitat ca membru al Generaţiei de Aur, pe parte fotbalistică“, a explicat Mitroi.

Cu alte cuvinte Gică Popescu a mințit! Pentru că imediat după acest incident, Gică Popescu a explicat de ce a stat la tribuna II și nu la cea oficială:

„Văd că sunt foarte multe discuții în jurul faptului că noi, cei din Generația de Aur, am primit bilete la meciul Austria – Macedonia de Nord, la tribuna a doua. A fost alegerea Federației Române de Fotbal”

„Eu și Gică Hagi am ales să stăm pe locurile pe care le-am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete în valoare de multe mii de euro. Dar ne-am simțit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit să facă fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94 , voi și noi, am umplut țara de bucurie! Îmi amintesc, după victoria cu Argentina, sute de mii de oameni au defilat de la Piața Unirii la Piața Romană! Acestea sunt lucrurile care rămân, care contează cu adevărat”, a scris Gică Popescu.