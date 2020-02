Fostul „central” a mărturisit că Gică Popescu a solicitat telefonic invitația, la „Casa Fotbalului”, deși a fost lăsat intenționat în afara listei pe care o întocmise Federația.

„Nu a fost o greşeală că nu a fost invitat Gică Hagi! Știu precis. Secretara de la cabinetul lui Gică Popescu a sunat şi el a cerut o invitaţie ca să meargă la tragerea la sorţi. Şi i s-a spus «Dumneata ce treabă ai cu tragerea pentru Euro 2020?». Asta l-au întrebat pe Gică Popescu cei de la Federaţie! Deci, nu a fost o întâmplare că nu a fost invitat”, a declarat Cristi Balaj la TV Telekom Sport.

„Cred că Federația are ceva cu întreaga Generație de Aur. Așa cred eu! Sau așa simt. Așa văd tot ce se întâmplă, toate aceste lucruri care ar fi putut fi făcute în mod decent și cu respect. Când ai un astfel de eveniment, nu aduci ce ai mai valoros? Ce e mai de renume să scoatem în față! De ce nu ne-au chemat? Le-a fost teamă că nu apar în poze cei din Federație? Cum am ajuns eu la eveniment? Mi-au spus că ce treabă am eu cu Euro 2020! Eu fiind coordonatorul proiectului din ianuarie 2018”, a declarat Gică Popescu, în decembrie, pentru GSP.

