Și aici nu ne referim la cozonacii pufoși făcuți în casă sau alte deserturi tradiționale. Nu, vorbim exclusiv despre toate tipurile de dulce care ocupă an de an, atât ghetuțele de Moș Nicolae, cât și cea mai mare suprafață de sub bradul de Crăciun. Iar atât pentru copii, cât și pentru părinții lor, luna decembrie fără dulciuri a ajuns de neconceput.

Fără pofte până la cinci ani

Copiii au o pasiune pentru gustul dulce în orice formă, încă de când sunt bebeluși și se hrănesc cu lapte matern, preferință care se extinde ulterior și la fructe și legume mai dulci. Cu toate acestea, specialiștii spun că până la 5 ani, la copii nu există noțiunea de pofte, deci pot mânca orice le dau părinții. Cu toate astea, România este cea mai mare consumatoare de zahăr din Europa, care înseamnă că un singur om consumă 30 de kilograme în fiecare an. Iar pentru oamenii micuți, medicii pediatri susțin că doza recomandată este între două şi şase linguriţe de zahăr pe zi, ţara noastră este pe locul doi în Uniunea Europeană când vine vorba de obezitate infantilă.

Succesul personajelor îmbrăcate în ciocolată, de la reni la Moși sau al bomboanelor de pom, e confirmat de studii care ne arată că la nivel global, în vârful listei celor mai comune cadouri de Crăciun se află dulciurile, urmate pe locul doi de jucării. Cărțile, care suferă la capitolul satisfacție imediată, dar care sunt mult mai benefice tuturor, se află de abia pe locul 10 în lista de cadouri, puse într-o categorie comună cu muzica și filmele.

Campanie

Așa că depinde doar de noi să îi ținem departe de dulciuri și să înlocuim zahărul procesat cu alternative mai sănătoase. Iar un moment perfect să începem acest nou obicei este de Sărbători, când putem opta pentru cadouri nu doar mai sănătoase pentru cei mici, dar și cu un efect benefic pe termen lung.

De acest Crăciun, Curtea Veche Publishing vine în ajutor părinților cu o propunere alternativă de cadouri de Crăciun pentru cei mici; la fel de dulce, dar infinit mai sănătoasă: colecția de cărți glazurate cu povești minunate. Pe site găsești o selecție generoasă de cărți care le vor deschide celor mici apetitul pentru lumi de poveste. Descoperă-le și fă-le copiilor cel mai dulce cadou!

Te-ar putea interesa și: