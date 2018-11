Pune Țuțuianu umărul la dărâmarea Guvernului Dăncilă după excluderea din PSD? Vezi ce spune senatorul dâmbovițean!

Senatorul Adrian Ţuţuianu a declarat luni, după excluderea sa din PSD, că nu dezarmează, este un luptător, iar "orice uşă închisă înseamnă o altă uşă deschisă", dar și că nu va vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului.





"Am spus foarte clar, nu voi vota niciodată o moţiune de cenzură împotriva unui Guvern al Partidului Social Democrat. Dacă îmi voi schimba poziţia vreodată, am să vă anunţ din timp", a afirmat Ţuţuianu, la Palatul Parlamentului.

El a precizat că este foarte mulţumit de faptul că zece dintre colegii care au semnat scrisoarea în care se cerea demiterea lui Liviu Dragnea au votat împotriva excluderii sale din partid, însă a adăugat că a fost dezamăgit de prestaţia altora.

Dezămăgit de foștii colegi

"Domnul Paul Stănescu a fost în sală, doamna Firea am văzut că a făcut o scrisoare pe care a dat-o publicităţii în această zi, o scrisoare care cred eu că e suficient de explicită cu privire la poziţia domniei sale. Sunt foarte mulţumit de faptul că zece colegi, nu nouă - am renumărat după ce s-a terminat şedinţa - dintre cei care au semnat scrisoarea noastră în urmă cu o lună şi ceva de zile, au votat şi astăzi împotriva excluderii noastre din partid. Sunt dezamăgit de prestaţia altor colegi, sunt dezamăgit şi de punctele de vedere pe care le-au exprimat unii dintre ei, dar asta este, este un bun prilej să cunoşti oamenii şi să îi reevaluezi. Pentru că, până la urmă, momentul acesta foarte dificil îţi dă posibilitatea să vezi cam cum sunt cu adevărat unii dintre colegi", a afirmat Ţuţuianu.

El a adăugat că mai are doi ani din mandatul de senator, timp în care va sprijini acele proiecte de lege care sunt benefice pentru cetăţean, dar va fi ferm împotriva celor care vin să servească doar clientela cuiva sau anumite persoane.

Adrian Ţuţuianu a afirmat că un partid care exclude oamenii care au opinii contrare este "nedemocratic" şi, ca urmare, "nu poate să genereze democraţie în societatea pe care o administrează" fiind la guvernare.

“Un partid nedemocratic în interior nu poate să genereze democraţie în societate”

"Niciodată nu am trăit doar din politică, sunt avocat, sunt profesor universitar, mai am un mandat de senator de doi ani de zile, ca urmare îmi voi face datoria în primul rând faţă de ţară, ca senator, şi voi sprijini acele proiecte de lege care sunt benefice pentru cetăţeanul român, voi fi ferm împotriva celor care vin să servească doar clientela cuiva sau anumite persoane şi voi lua un timp de meditaţie cu privire la ceea ce am de făcut mai departe. Eu nu dezarmez, sunt un luptător şi mai cred că orice uşă închisă înseamnă o altă uşă deschisă, după cum eu cred că astăzi, nu că am fost exclus eu şi colegul meu Marian Neacşu, în general, cred că un partid care exclude oamenii care au opinii contrare este un partid nedemocratic şi un partid nedemocratic în interior nu poate să genereze democraţie în societatea pe care o administrează astăzi din poziţia de partid politic aflat la guvernare", a susţinut Ţuţuianu.

Senatorul a menţionat că este un om de echipă şi a susţinut întotdeauna punctele de vedere ale partidului.

"Am susţinut întotdeauna punctele de vedere ale partidului, uneori chiar şi atunci când poate am avut anumite îndoieli, care sunt fireşti, nu putem gândi toţi la fel şi să fim pe un calapod. Voi susţine tot ceea ce este important pentru dezvoltarea economică a ţării, pentru infrastructură, voi susţine tot ceea ce este important pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Nu m-am dezis niciun minut, de exemplu, de proiecte cum sunt cele de modificare a Codului penal sau Codului de procedură penală", a punctat Ţuţuianu.

