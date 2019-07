Alexa a reacționat exploziv la comentariilor lui Gigi Becali potrivit cărora „eu dacă eram, o luam de păr o tăvăleam și o și tundeam”.

„Vreau să precizez următoarele aspecte. Sunt un bărbat divorţat, adică liber. Ca orice bărbat liber îmi permit să ies cu diverse domnişoare pentru o zi, două sau pentru o noapte. Sunt un bărbat asumat de fel.

Am 2 fetiţe minunate care sunt universul meu şi nu aş vrea să le dezamăgesc vreodată în viaţa mea. Pentru ele trăiesc. Pentru ele şi pentru fotbal. Educaţia pe care am primit-o eu de la mama şi familia mea spune aşa – un bărbat adevărat ocroteşte şi apăra o femeie. Are grija de ea. Nu ridica mâna la o femeie nici dacă moare. Femeia este făcută sa fie respectata şi iubită”, a spus antrenorul giurgiuvenilor.

El a sărit și la gâtul tuturor celor care au criticat gestul impresarei, printre care și Gigi Becali: „Lătrăii care vorbesc pe la televizor sau prin ziare sunt patetici. Jenanţi. Cei ce se dau în spectacol şi fac declaraţii de genul – Alexa este femeie fiindcă nu a fost în stare să o bată pe Anamaria Prodan – sunt jena definiţiei de bărbat!

Episodul cu managerul meu Anamaria Prodan a fost unul copilăresc. Anamaria Prodan nu este bărbat. Este femeie. Femeile reacţionează haotic, reacţionează la impuls. […] Am clarificat şi acest subiect şi am predat o lecţie de viaţă şi educaţie tuturor bărbaţilor din România”.

„Relaţia mea cu managerul şi prietena mea de suflet Anamaria Prodan este şi mai puternică. Noi construim amândoi – de azi înainte – şi mai vertiginos… Noi le dăm lecţii de viaţă, de asumare, de sinceritate tuturor milogilor de bărbaţi care fac circ la televizor şi în ziare şi acasă stau sub pat de frica nevestelor sau a iubitelor” a conchis Dan Alexa, potrivit gsp.ro.

