UPDATE – Premierul Ludovic Orban a făcut declarații la începutul ședinței de Guvern ce are ca temă principală desfășurarea primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, după ce doi prefecți și un subprefect PSD și-au luat concediu medical, făcând astfel imposibilă desfășurarea votului, fiind necesară semnătura acestora.

„Am convocat această întâlnire pentru a face o analiză foarte serioasă a stadiului pregătirii alegerilor sub toate aspectele, atât în România, cât și în străinătate, mai ales. Aici sunt câteva lucruri care… O să vă solicit stadiul de pregătire și mai ales ce măsuri putem lua în cazul în care sunt situații care trebuie remediate. Sigur că această întâlnire e cu trei zile, cu câteva zile înainte de alegeri. Dar am convocat această întâlnire cât am putut de repede după învestirea guvernului și după adoptarea Ordonanței privind funcționarea Guvernului. Vreau să ştim cu organizarea secțiilor de votare, cu desemnarea de președinți, de locțiitori, atât în țară, cât și în străinătate; de la STS – vă salut, domnule director general adjunct. De asemenea, vreau să știu în ce măsură s-a făcut o publicitate în diaspora astfel încât cetățenii români să fie informați că au posibilitatea să voteze vineri, sâmbătă și duminică, astfel încât să evităm posibila aglomerare a secțiilor de votare în ziua de duminică. Ştiţi că obiceiul oamenilor este să meargă la vot duminică și aici trebuie, cât mai avem timp, făcută o campanie interzisă pe toate canalele posibile pentru a informa pe românii din diaspora că au posibilitatea să voteze vineri, sâmbătă și duminică. Evident, din partea Ministerului de Interne mă interesează cum stăm cu organizarea în jurul secțiilor de votare, a pazei, dacă sunt efective suficiente care să asigure paza secțiilor de votare, dacă există organizate toate activitățile de securizare a transportului proceselor verbale de la centrele de votare către birourile electorale județene și evident, de la BEJ-uri către Biroul Electoral Central, după centralizare. În ce măsură… Am văzut că se îmbolnăvesc prefecții, domnule ministru. E un virus, e epidemie, s-a mai îmbolnăvit un prefect?”, a declarat Ludovic Orban.

ȘTIRE INIȚIALĂ – Potrivit unor surse guvernamentale, citate de digi24.ro, PSD încearcă blocarea desfășurării scrutinului prin presini asupra prefecților pentru a-și lua concediu medical.

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat că la Arad prefectul și subprefectul au intrat în concediu medical miercuri, în timp ce la Timiș prefectul și-a luat concediu pe caz de boală.

„Mai avem un prefect tot în caz de boală, la Timiș, dar acolo avem subprefect”, a declarat ministrul de Interne. Acesta a ținut să precizeze că ”va găsi soluții pentru ca alegerile să se desfășoare normal și legal”.

Potrivit surselor citate, liderii PSD fac presiuni asupra prefecților pentru că astfel nu ar putea fi demiși din funcție, după ce premierul Ludovic Orban a anunțat că va schimba toți prefecții numiți de PSD.

