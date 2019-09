Fifor, care mai ocupă și funcția de secretar general al PSD, susține, pornind de la afirmațiile lui Orban, că PNL își dorește să elimine scutirea la plata impozitului acordată angajaților din domeniul IT și că prin abrogarea OUG 114 facilitățile din construcții ar fi anulate, de asemenea.

Totodată, social-democratul a mai spus că moțiunea de cenzură nu va trece de Parlament, însă a dorit să le transmită și un mesaj electoral IT-iștilor și constructorilor, în care încearcă să le influențeze decizia de vot pentru alegerile prezidențiale.

„În 2016, PSD nu a fost votat de IT-iști. În orice caz, nu de foarte mulți dintre ei. Deci când am decis extinderea scutirii de impozit pentru această categorie nu am făcut-o pentru voturi. Am făcut-o pentru binele României.

Astăzi, IT-ul a ajuns la 5,1 miliarde euro, dublu față de 2013, cu peste 100.000 de angajați și cu o creștere de circa 8% la pe an.

La fel am făcut în construcții. Am majorat salariul minim la 500 de euro în mână și am dat scutiri de taxe pentru firmele din acest domeniu. Iar în primele 6 luni din 2019, construcțiile au crescut cu 41% față de anul trecut, contribuind decisiv la creșterea economică de 4,7% din primul semestru.

Dar să vă zic ce vrea să facă premierul „to be appointed” de la PNL, Ludovic Orban, Ludovic (LOL): LOL: „Nu mi se pare normal ca IT-iștii să fie scutiți de plata impozitului”. LOL: „Ne vom bate cu toate armele pentru abrogarea OUG 114” (care conține facilitățile pentru construcții!). Deci, dragi IT-iști și dragi constructori, asta vor să facă PNL-iștii dacă trece moțiunea. Din fericire, nu va trece! Dar va conta enorm votul vostru la alegerile din noiembrie. Folosiți-l pentru a vă apăra beneficiile!”, a scris Fifor, joi, pe Facebook.

