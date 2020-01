Astfel, proiectul prevede eliminarea tuturor pensiile speciale, cu excepţia pensiilor militarilor şi poliţiştilor.

Artiștii și sportivii își vor păstra rentele viagere, după ce amendamentele care vizau eliminarea acestor rente viagere – propuse de PSD – au fost respinse.

Proiectul de lege privind abrogarea pensiilor speciale a fost adoptat, luni, de Camera Deputaților.

În legătură cu acest lucru, eurodeputatul Rareș Bogdan a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în care a afirmă că PNL a făcut ce a promis.

„Am promis. Am facut. Va rog sa nu va mai indoiti niciodata de ceea ce spun. Pas cu pas vom face tot ce am promis. Putintica rabdare va cer doar”, a scris Rareș Bogdan pe Facebook

De asemenea, fostul ministru Mihai Fifor a postat un mesaj în care spune că PSD s-a ținut de cuvânt și a determinat eliminarea pensiilor speciale

„#PSD a votat astăzi eliminarea pensiilor speciale. Am făcut ceea ce am spus, am introdus proiectul pe ordinea de zi și am votat pentru eliminare.

Somăm Guvernul Orban SĂ NU REINTRODUCĂ pensiile speciale prin ordonanță de urgență!

Iar dacă vor contesta legea la Curtea Constituțională și dacă CCR respinge eliminarea pensiilor speciale, vom vota supraimpozitarea lor. Avem soluții, nu renunțăm!”

