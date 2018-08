PSD SE PRĂBUŞEŞTE dramatic. Dragnea îşi pierde STATUTUL ALFA, iar HAITA ÎŞI ARATĂ COLŢII. Analiza unui greu care ştie foarte bine partidul

Ultimul sondaj arată o scădere spectaculoasă a PSD în preferințele electoratului la alegerile pentru europarlamentare de anul viitor. Acest lucru nu numai că ar trebui să îi îngrijoreze pe social-democrați, dar cu siguranță va modifica harta politică în ansamblul ei. Despre această situație neașteptată, un analist politic cu notorietate consideră că singura soluție care se impune este demisia conducerii partidului. Urmează o analiză cu elemente din culisele social-democraţilor, în rândul cărora se duce o luptă acerbă pentru preluarea puterii în partid.





"Aşa cum se obişnuieşte la fiecare partid, îşi fac sondaje pe care le prezintă public şi sondaje pe care le analizează intern. Iar acele sondaje care nu ies corespunzător rămân în trafic limitat, la nivelul conducerii partidului, ca să nu demobilizeze membrii. Aşa văd eu şi acest sondaj de casă al PSD, din fericire avem oameni bine pregătiţi, cu surse importante şi am putut să avem aceste rezultate ale sondajului, extrem de relevante pentru temperatura socială a momentului şi care explică această perplexitate a liderilor PSD, şi care explică şi atacul Ecaterinei Andronescu, care într-un fel extrem de oportun, a pus degetul pe rană. Acest rezultat reclamă o demisie de urgenţă a conducerii actuale a partidului, care întâmplător se numeşte Liviu Dragnea. Dar şi dacă se numea Ponta, Geoană sau Iliescu, acelaşi trebuia să fie rezultatul. Un partid aflat la guvernare, în plină expansiune a politicilor de tip populist cu pensii dublate, ar fi reclamat o portanţă în jur de 35% ceea ce încă era puţin, dar era solvabilă sociologic. Această cifră ne arată o criză majoră şi un picaj accelerat care pe fondul unei guvernări care se prăbuşeşte, cu o Viorica Dăncilă care nu mai beneficiază de respect public şi pe fondul unei prognoze sumbre pentru sfârşit de an, nu mai lasă loc de întors".

SONDAJ. PSD în cădere liberă după VIOLENȚELE din Piața Victoriei. CIFRELE care prezintă APOCALIPSA pentru Dragnea

Din analiza prezentată de Cozmin Gușă o primă concluzie ar fi că pe baza acestei scăderi accelerate a intenției de vot a populației pentru PSD, sunt favorizate mișcările de tipul USR și Mișcarea România 100. Potrivit opiniei lui Gușă, principalul partid de opoziție, PNL ar fi trebuit să crească în sondaje, undeva la 40% din intențiile de vot.

Supriză, PNL nu a putut aglutina nimic, şi a rămas sub PSD, dar s-au format nişte tendinţe, dar nu pot fi implementate electoral, pentru că partidele astea nu au structuri, USR are ceva structuri, MRI nu are deloc”, afirmă Gușă.

În astfel de condiții, în eșichierul politic actual nu se poate vorbi despre o alternativă viabilă, nici în rândul Puterii, nici al Opoziţiei, potrivit realitatea.net

"Şi avem o situaţie negativ dublă: pe partea puterii, unde PSD este la acest sfert de suport popular, şi cu o anumită creştere ALDE, dar totuşi rămân la o treime din electorat, ceea ce este mult, faţă de peste 60%, cât aveau când au câştigat alegerile. A doua tendinţă este legată de Opoziţie, unde PNL nu reuşeşte să se ridice de la pământ, iar mişcări care nu au cum să îşi adune voturile devin mai interesante. Mai este mişcarea lui Ponta, a avut un progres semnificativ şi el s-a făcut pe baza oamenilor de stânga care sunt dezamăgiţi de PSDragnea. Ca o primă concluzie a acestui sondaj bun, foarte bun: suntem într-o perioadă fără alternativă politică. E clar că puterea s-a năclăit si e pe un puternic descendent politic, şi e clar că nimeni din Opoziţie nu convinge, fie ca e vorba de PNL sau aceste mişcari incipiente - Ciolos sau USR, care au ramas la fel. USR a convins la alegeri, dar nu a reuşit să aducă în siaj alte tendinţe populare în plus", a mai spus Guşă.

Cât privește despre situația alegerilor prezidențiale, Cozmin Gușă consideră că există cateva variante care ar trebui luate în calcul.

"PNL nu are alt lider informal decât Klaus Iohannis, atât de mult s-a decredibilizat demersul liderilor PNL, încât nu sunt în stare să genereze un alt lider la partid, sau mai mulţi, care să poată fi credibil pentru acest gen de mişcare care să adune forţele din Opoziţie. Degeaba aduni 39 cu 10, că poate sa îţi dea mai puţin. În politică nu este ca în aritmetică, poate să îţi dea mai puţin. Iar în această situaţie în care liderul informal al PNL poate să strângă voturi şi are inclusiv structură moştenită de la PDL, dacă ne uităm în perspectivă pe cine ar putea să susţină, cel care parazitează puternic această mişcare de uniune este chiar Dacian Cioloş, şi asta din cauza gândurilor sale legate de preşedinţia României. Pentru că două săbii nu încap într-o teacă. Şi spunea ieri Iulian Dumitrescu, care a vorbit despre uniunea tuturor forţelor: nu este un lucru pe care Ludovic Orban sa îl accepte, pe care alţi lideri să îl accepte, care să aibă nevoie de un steag comun: primul este al prezidenţialelor din 2019, înaintea localelor din 2020. Atunci, stăm şi ne uităm cine îl susţine pe Cioloş pentru prezidenţiale, să îşi aroge o candidatură, pentru că această candidatură nu este în perspectivă să poată să reunească forţele spre un vector. Repet, singurul vector pe care ei îl au este Klaus Iohannis, care face opoziţie la puterea lui Dragnea. Într-un fel, micul trădător de serviciu ar fi Cioloş, care la fel cum a împiedicat în 2016 susţinerea PNL spre un vot mai tare de 20 şi ceva la sută spre 30 şi ceva la sută, la fel astăzi impiedică această unificare", a mai spus Guşă.

Pagina 1 din 2 12