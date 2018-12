PSD și un nou RĂZBOI, la final de an. Totul se poate transforma într-o CATASTROFĂ

În urma declarațiilor președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, privind pregătirea României de a prelua Președinția Consiliului UE, liderii PSD au reacționat, afirmând că blocajele inter-instituționale sunt cauzate de către președintele Klaus Iohannis.





Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Mihai Fifor, susţine că Juncker „confundă Palatul Victoria cu Palatul Cotroceni” şi că ar avea o percepţie „total deformată” despre ce se întâmplă în România din cauza Angelei Cristea, şeful Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti.

„Cel puţin curioasă pendularea subită a domnului Juncker în atitudinea faţă de Romania, cu numai câteva zile înainte de preluarea Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. La o prima vedere, aş fi tentat să spun că distinsul domn Juncker confundă Palatul Victoria cu Palatul Cotroceni şi simte o nevoie aproape părintească să dojenească Guvernul. Ştiind însă cum îşi ia informaţia orice oficial european, chiar şi domnul Junker, adică prin intermediul reprezentanţilor diplomatici, nu mă mai miră nimic. (...) Când cea care informează Comisia Europeana este nimeni alta decât Angela Cristea, nu văd la ce lucruri bune ne-am putea aştepta. După nota ruşinoasă apărută în spaţiul public, care arăta în mod clar implicarea politică a Angelei Cristea împotriva PSD, ar fi trebuit ca aceasta să fie schimbată imediat de şeful ei, domnul Jean Claude Juncker. Lucrul acesta, desigur, nu s-a petrecut, aşa că nu e de mirare că domnul Juncker are o percepţie total deformată despre ce se petrece in Romania. Faptul că acesta a menţinut-o în funcţie, viciază în mod clar percepţiile şi opiniile pe care domnul Juncker le are despre România”, a scris Fifor pe Facebook.

El susţine că nu Guvernul a declanşat războiul politic în Parlament şi nu Executivul ţine blocate două ministere-cheie, cu rol major în exercitarea preşedinţiei UE, ci partidele de Opoziţie, respectiv preşedintele Iohannis. De asemenea, liderul PSD afirmă că şeful statului încalcă deciziile CCR şi legile ţării.

„Înţelegem de la domnul Junker că 'tehnic' suntem foarte bine pregătiţi pentru Preşedinţie. Da, 'tehnic' suntem pregătiţi de ani buni şi pentru aderarea la Spaţiul Schengen. Şi? Ne-a ajutat asta la ceva? Nu. România este tot în afara Spaţiului Schengen, României i se fac rapoarte, România are în continuare MCV. România continuă să fie tratată ca o naţiune de mâna a doua de către unii oficiali ai Uniunii Europene şi ai unor guverne din Europa. În schimb, România se dovedeşte a fi un real paradis pentru companii care uită să-şi mai şi plătească datoriile către această ţară”, a adăugat social-democratul.

Mihai Fifor asigură că România şi-a înţeles „foarte bine” rolul în preşedinţia Consiliului UE şi „nu va mai accepta să fie certată sau sancţionată pentru lucruri care se întâmplă peste tot în Europa, dar pe care nu le vad aceiaşi oficiali atât de preocupaţi doar de soarta Romaniei”.

