PSD, răspuns dur pentru Iohannis. „Nu poate să facă diferența dintre un succes al românilor şi interesul său electoral”

PSD susține că Klaus Iohannis nu este capabil să facă diferența între un succes al românilor și interesul său electoral. Acesta încercând „în mod fals” să inducă ideea că sunt două tipologii de români: unii care susține corupția și alți care ar fi împotriva corupției.





„Iohannis nu poate să facă diferența dintre un succes al românilor şi interesul său electoral. Chiar în ziua în care INS anunță oficial că România are a doua cea mai mare creștere economică din Europa, de 5%, Iohannis pretinde că guvernarea PSD nu ar fi făcut nimic bun! Președintele Iohannis mai uită sau ignoră şi faptul că PSD şi-a exprimat public sprijinul faţă de referendum. În mod fals, încearcă să inducă ideea că sunt două feluri de români: unii care ar susţine şi unii care n-ar susține lupta anticorupție. În realitate, toţi românii sunt de acord cu lupta anticorupție, atât timp cât sunt respectate drepturile fundamentale ale omului", se arată într-un comunicat de presă transmis miercuri de PSD, informează agerpres.ro.

Potrivit social-democraților, „ştirea reală a zilei este că România reușește să obțină o creștere economică de 3 ori mai mare decât media Uniunii Europene”.

„Este un rezultat al bunei guvernări, care dă speranţe oamenilor că viaţa lor se va îmbunătăţi în următoarea perioadă. Aşa cum în anii precedenţi PSD a mărit pensiile şi salariile, tot aşa vom lua măsuri ca roadele acestei creşteri economice să se regăsească şi de acum înainte în viaţa şi buzunarele românilor. O temă reală care ar fi trebuit supusă referendumului este creşterea salariului minim pe economie. În urma unui astfel de scrutin ar înţelege şi PNL că majorarea salariului minim este esenţială pentru milioane de români şi nu se poate afirma niciodată că această măsură este antisocială şi antieconomică, aşa cum afirmă liberalii lui Orban. În ceea ce priveşte remanierea guvernamentală, miniştrii PSD care candidează la alegerile pentru Parlamentul European, au avut un comportament onest faţă de cetăţeni şi au evitat să amestece acţiunile guvernamentale cu cele de campanie. În loc să critice PSD pentru acest lucru, Iohannis ar fi trebuit el însuşi să nu folosească funcţia prezidenţială pentru a crea un avantaj electoral PNL”, concluzionează comunicatul PSD.

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, că PSD se preocupă de problemele lui Liviu Dragnea, și nu de problemele românilor. Șeful statului a mai adăugat că lucrurile pot fi schimbate prin vot.

„PSD-ul a produs cea mai slabă guvernare de după Revoluţie - zero autostrăzi, zero spitale, doar promisiuni, iar la capitolul realizări nimic, cu o excepţie - la modificările pe Legile Justiţiei, la modificările pe Codurile penale au lucrat mult şi prost. Se pune întrebarea retorică: de ce au lucrat pesediştii atât de mult şi atât de intens pentru subjugarea Justiţiei, pentru îndoirea Legilor Justiţiei? Răspunsul este cunoscut, arhicunoscut şi clar: pentru a-l scăpa pe Dragnea de Justiţie, de asta lucrează pe PSD-ul de doi ani şi jumătate. Pentru că, sigur, pentru PSD e mult mai important să îi fie bine lui Dragnea decât să îi fie bine României sau să le fie bine românilor şi, sigur, cum Dragnea şi alţii au probleme reale cu Justiţia, în Europa nu mai discută nimeni cu ei şi, atunci, cum Dragnea nu discută cu Europa, PSD-ul are impresia că nici România nu mai trebuie să fie aproape de Uniunea Europeană. PSD-ul se preocupă de problemele lui Dragnea, nu de problemele României sau ale românilor”, a afirmat şeful statului.

