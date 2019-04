PSD face cea mai mare investiție la nivel național acasă la Iohannis. Niciun guvern nu i-a dat atâția bani

Vice-premierul Daniel Suciu se află în orașul președintelui Klaus Iohannis, unde a semnat câteva contracte de investiții de zeci de milioane de lei.





„Rar, dar răspicat, în Sibiu, cu cifre pe masă și nu cu minciuni, am vorbit despre ce face PSD pentru sănătatea sibienilor. Pentru că președintele s-a referit la sistemul de sănătate ocolind adevărul în ultimele sale ieșiri publice, am mers astăzi să văd unde doar MDRAP investește aproape 30 de milioane de lei în Secția de Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Și i-am lansat public invitația să meargă să-l viziteze și poate îl ia și pe deputatul președinte USR Dan Barna, cel care cere public închiderea PNDL. Tocmai prin acest program investim 300 de miliarde de lei vechi în acest spital, unde nicio altă guvernare nu a alocat un leu. Acasă la președinte se derulează a treia cea mai mare investiție la nivel național, exceptând infrastructura rutieră, din bani guvernamentali. Tot astăzi am semnat și contractul de finanțare pentru reabilitarea și modernizarea UPU Sibiu, cu o valoare de peste 6 milioane de lei, iar aceste cifre cred că valorează mai mult decât orice minciună!”, a declarat, vineri, ministrul Dezvoltării Daniel Suciu.

Imediat după ce a fost instalat în în funcția de ministru al Dezvoltării și vice-premier, Daniel Suciu se află într-un turneu prin țară, unde semnează contracte pe Programul Național de Dezvoltare Locală.

PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport.

Cea de-a doua etapă a programului finanțează 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament.

