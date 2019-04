PSD este tot mai aproape de un divorț în stil European

Odată cu apropierea campaniei electorale pentru euro-alegeri, se întețește și asaltul socialiștilor europeni împotriva PSD și a Guvernului. Asta, în ciuda faptului că, potrivit tuturor sondajelor de opinie, social-democrații români vor avea cea mai numeroasă delegație în Parlamentul European și votul lor poate înclina balanța la alegerea președintelului Executivului de la Bruxelles. Candidat este chiar vârful de lance al socialiștilor europeni, Frans Timmermans, care nu ratează nicio ocazie să-și atace colegii din România. Pe modelul PPE, care a exclus din familie FIDESZ-ul din Ungaria, PES amenință că PSD va avea aceeași soartă.





Socialiștii europeni, dar nu numai ei, nu cunosc, probabil, povestea cu Petrică și lupul, dar acționează potrivit scenariului. De mai bine de o jumătate de an se invocă pericolul unor ordonanțe de urgență privind schimbările din justiție, documente pe care nu le-a văzut nimeni, dar toți strigă că „vine lupul”.

Relații labile

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, care aspiră să preia conducerea instituției, socialistul Frans Timmermans, este un critic neobosit la adresa României încă din toamna anului trecut, când premierul Viorica Dăncilă a fost audiată în Parlamentul European și când au fost invocate derapaje de la statul de drept.

După care relațiile de familie au avut o evoluție sinusoidală. Timmermans s-a dovedit extrem de jovial, chiar curtenitor atunci când a primit-o pe Viorica Dăncilă la Bruxelles sau când a venit el în București. Însă, reia atacurile imediat ce rămâne singur.

În mod bizar, pe pagina oficială a PES, https://www.pes.eu/ en/, nu se fac, la nicio secțiune, referiri la îngrijorările repetate față de situația unuia dintre membri, PSD.

Pactul de la Madrid

Întâlnirea dintre Frans Timmermans și Liviu Dragnea la congresul PES de la Madrid, în februarie, a fost una cu scântei. Deși PSD și-a dat votul pentru ca olandezul să fie candidatul socialiștilor la președinția Comisiei Europene, acesta i-a dat un avertisment liderului PSD. „I-am spus: Liviu, dacă vreţi să faceţi parte din această familie, trebuie să respectaţi valorile noastre fundamentale. Şi Liviu a spus că vor face acest lucru”, a transmis Timmermans după întâlnirea cu Dragnea. Se pare că nu a fost mulțumit deloc de reacții deoarece în ultima perioadă liderul european este din ce în ce mai critic.

Schimb de replici

Acesta a avertizat Guvernul să nu mai ia măsuri care să afecteze în vreun fel sistemul judiciar, cu referire la discuțiile din spațiul public privind proiectele de ordonanță de urgență pentru modificarea Codului Penal și pentru anularea sentințelor date de completurile de cinci judecători de la Înalta Curte.

„România trebuie să revină urgent la un proces de reformă şi să se abţină de la orice măsuri care ar putea să ducă la un regres al tuturor lucrurilor realizate în ultimii ani (...) Avertizez Guvernul român să nu ia măsuri care afectează sistemul judiciar și să creeze impunitate pentru funcționarii de nivel înalt care au pedepse pentru corupție”, a declarat, miercuri, Timmermans.

Premierul Viorica Dăncilă nu înțelege rostul declarațiilor acestuia în condițiile în care are un dialog permanent cu el. „M-au surprins astăzi declarațiile lui Frans Timmermans, având în vedere că a existat și există o deschidere totală în privința pașilor pe care îi avem de urmat. Am format grup de experți, s-a lucrat la nivel de experți, atât din partea Comisiei Europene, cât și din partea Ministerului Justiției. Am specificat că ne vom consulta și că va exista transparență. De aceea declarația lui Timmermans de astăzi a produs neclarități și nu i-am înțeles rostul, pentru că nu este pliată pe realitatea existentă”, a reacționat prim-ministrul.

