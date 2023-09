PSD conduce în Capitală. Sondajul care dă peste cap calculele politicienilor

PSD conduce detașat în preferințele alegătorilor din București, de parcă toate controversele legate de numele partidului, în ultima perioadă nici n-ar fi existat. Este poza de moment pe care a surprins-o un sondaj CURS, realizat în perioada 18 – 30 august 2023. Bucureștenii nu par influențați, în opțiunile politice, nici de scandalul azilelor groazei de la Voluntari, nici de explozia de la Crevedia și nici de măsurile de austeritate propuse de Guvern.

Singura care are de suferit, dar pe persoană fizică, este Gabriela Firea care, conform cercetării, pare să fi pierdut mult din încrederea bucureștenilor. Dacă în urmă cu ceva timp nivelul de încredere de care se bucura urca spre cer, fiind cotată cu scoruri de 40%, în ultimul sondaj CURS, s-a prăbușit sub Nicușor Dan. Gabriela Firea se mai bucură de încrederea a doar 23% din populația Bucureștiului. Iar acest lucru arată cât de mult i-a afectat imaginea scandalul cu azilele groazei.

Dacă Gabriela Firea s-a prăbușit, în ceea ce privește nivelul de încredere, în schimb, potențialii candidați ai PSD, pentru Primăria Generală, au început să crească, la fel de brusc.

Daniel Băluță, Robert Negoiță și Cristian Popescu Piedone, sunt cel mai bine plasați ca încredere. Controversele din jurul acestora – cel puțin în cazul lui Robert Negoiță – pare să-i fi făcut mai simpatici în ochii locuitorilor Capitalei. Ceea ce nu a fost cazul la Gabriela Firea. Pe locul patru apare, la fel de surprinzător, premierul Marcel Ciolacu.

PSD conduce detașat în București

PSD conduce detașat, ca partid, în preferințele alegătorilor, având o cotă de 29%. Aceasta în vreme ce formațiunile clasate pe locurile următoare nu reușesc să depășească pragul de 20%.

Conform sondajului CURS realizat în perioada 18 – 30 august 2023, după PSD care conduce detașat, urmează PNL, cu 18%. Pe locul al treilea, în București, se plasează USR, cu 16% ca intenție de vot.

Abia pe locul al patrulea apare AUR, partidul preferat al românilor, conform altor sondaje de opinie. În București, George Simion și colegii săi ar reuși să strângă doar 14%.

În vreme ce PSD conduce detașat, la nivel de București, pe ultimele locuri se află un pluton la limită sau sub pragul electoral. Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) este cotat cu 6%. În vreme ce Partidul Mișcarea Populară (PMP) are 5%. Sub linie, imediat, se află SOS România (Partidul Dianei Șoșoacă) cu 4%. Iar codașele sondajului sunt Pro România – 2% și Partidul Ecologist Român (PER) – 2%.

Celelalte formațiuni, între care și Forța Dreptei a lui Ludovic Orban, intră la grămadă, într-o găleată, cu 4%.

PSD conduce și la încredere

PSD conduce detașat și la personalități, în preferințele bucureștenilor. Astfel conform cercetării, personalitatea în care au încredere majoritatea bucureștenilor este Daniel Băluță, primarul Sectorului 4. Acesta este cotat cu 39% ca nivel de încredere, comparabil cu Gabriela Firea în vremurile bune.

Pe locul al doilea, la egalitate, două personaje controversate. Este vorba despre Robert Negoiță (primarul Sector 3) și Cristian Popescu Piedone (primarul Sector 5), cu câte 38%. Dacă în ce-l privește pe Piedone putem pune creșterea popularității sale pe seama eliberării din pușcărie, din luna iunie, în cazul lui Robert Negoiță lucrurile sunt cam neclare.

Primarul Sectorului 3 a fost implicat, în acest mandat, în tot felul de lucruri controversate, din care a încercat să iasă provocând dispute cu Nicușor Dan. Negoiță este cercetat penal, într-un dosar DNA, iar de curând s-a descoperit că a amenajat un spațiu care nu-i aparținea, fără să aibă autorizațiile legale.

De menționat că numele celor trei, Băluță, Negoiță și Piedone au fost vehiculate ca potențiali candidați PSD, în locul Gabrielei Firea, la Primăria Generală.

Nicușor Dan o depășește pe Firea la încredere

Pe locul patru, în sondaj, la fel de surprinzător, se clasează Marcel Ciolacu, premierul PSD al României. Numele său nu pare să fi fost afectat, la fel cum nu a fost nici al partidului pe care îl conduce, de ultimele scandaluri din spațiul public. Marcel Ciolacu se bucură de încrederea a 36% dintre bucureșteni.

Abia după Marcel Ciolacu, dar la mare distanță urmează cei doi rivali eterni la Primăria Generală. Este vorba despre Nicușor Dan și Gabriela Firea. Pentru prima oară de la preluarea mandatului, în 2020, Nicușor Dan reușește să o depășească, la încredere, pe Gabriela Firea, într-un sondaj CURS.

Primarul general este cotat cu 26% încredere, în vreme ce rivala sa are doar 23%.

Urmează, la și mai mare distanță, de plutonul fruntașilor, Goerge Simion, cu 15% încredere în rândul bucureștenilor. La egalitate cu el se situează Nicolae Ciucă, liderul PNL, tot cu 15%. Urmează Klaus Iohannis cu 12%, după care nivelul de încredere coboară sub pragul de 10 procente.

PSD conduce detașat în sondaj

Avocatul Gheorghe Piperea este cotat în sondaj cu un nivel de încredere de 10%, în preferințele bucureștenilor, urmat la doar un procent, cu 9%, de Diana Șoșoacă. Pe celelalte locuri se clasează Cătălin Drulă, liderul USR, cu 8% și prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, cu același scor.

PSD conduce detașat în sondajul CURS. În ce-l privește pe Rareș Bogdan, putem vorbi, la fel ca și în cazul Gabrielei Firea, de o prăbușire bruscă în încrederea bucureștenilor. Alte sondaje îl dădeau, în trecut, pe liderul PNL drept cel mai bine cotat politician liberal din București. Iar căderea bruscă, de peste vară nu pare a fi justificată. Rareș Bogdan a căzut, ca nivel de încredere sub Nicolae Ciucă, care altădată nici nu apărea în astfel de sondaje.

Mai ales că PNL se menține, ca partid, pe locul al doilea în ce privește preferinele de vot.

Caseta tehnică a sondajului

Sondajul de opinie al CURS a fost realizat în perioada 18 – 30 august 2023 pe un eșantion de 1.067 respondenţi, votanţi în vârstă de 18 ani şi peste. Tipul eșantionului este probabilist, multistadial, stratificat. Marja maximă de eroare la nivelul întregului eșantion a fost +/-3% la un nivel de încredere de 95%. Metoda de culegere a datelor a fost față-în-față, la domiciliul respondenților. Validarea eșantionului s-a realizat pe baza ultimelor date INS.