„Propunerea a venit din partea doamnei Viorica Dancila, presedintele PSD, si a domnului Mihai Fifor, secretar general, care mi-au cerut un singur lucru: sa tai „curentul” tuturor blaturilor politice facute la Cluj”, a declarat Alexa într-un interviu pentru Gazeta de Cluj.

„Am acceptat pentru ca sunt un om de Stanga, mi-am asumat aceasta afinitate politica si ca jurnalist fara sa ma prefac, fara sa ma ascund, spre deosebire de jurnalistii care sustin Dreapta si carora le e rusine sa clameze acest lucru.

Mie nu mi-e rusine cu PSD. Am acceptat pentru ca vreau in Cluj-Napoca si in judetul Cluj sa existe respect pentru realizarile PSD si nu sunt putine, dupa cum vreau sa existe si un partener in persoana mea si a echipei mele care sa primeasca si criticile, fiindca nici o guvernare nu e perfecta.

A critica inseamna sa aduci argumente, sa vii cu solutii si nu sa zbieri muie psd. Clujenii au fost in mod direct beneficiarii masurilor bune luate de guvernarea Dancila, de guvernarea PSD, medicii, pensionarii, functionarii publici, inclusiv oamenii de afaceri au beneficiat de mai multi bani in buzunar, mult mai multi bani in buzunar decat orice alt guvern de dreapta”, a declarat Liviu Alexa.

